Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.

По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.

Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.

Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.

Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".

Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.

Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.

У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем.

Анекдот не знаю, с удовольствием узнаю.

К покупке квартиры "для себя" - да подход такой как к покупке машины. На покупке машины в салоне невозможно заработать. Если покупать бу - есть варианты.

ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.



