Додано: Чет 20 сер, 2020 09:02

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы. Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется,



Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.

По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.

Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.

Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.

Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".

Тогда - это товар, а не квартира.



Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.

Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.

Двигаемся дальше. Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".Тогда - это товар, а не квартира.Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.Двигаемся дальше.

Недвига - это всегда товар, какие бы вы иллюзии не строили (купил для себя, все устраивает, продавать не собираюсь и т.п.). И ее продают не только потому что она перестала устраивать. Много разных причин бывает для продажи. Недвига - это всегда товар, какие бы вы иллюзии не строили (купил для себя, все устраивает, продавать не собираюсь и т.п.). И ее продают не только потому что она перестала устраивать. Много разных причин бывает для продажи.

Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе.Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар.Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя".1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным". Это объективно.2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.