Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно. По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка. Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно. Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит. Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной". Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи. Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл. Двигаемся дальше.
У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем. Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
Анекдот не знаю, с удовольствием узнаю. К покупке квартиры "для себя" - да подход такой как к покупке машины. На покупке машины в салоне невозможно заработать. Если покупать бу - есть варианты. Поэтому квартира "для себя" - это то, на чем придется терять при продаже. Если перфектционист. В моем случае, в случае продажи своей квартиры, меня спасает от влета только удачный вход в начале 00-х. Ремонт середины 00-х врд-ли кто-то оценит даже если поверит какие материалы пошли на скрытые работы. Ее скорей предпочтут условной соседской с обойками на гипсовую мазню от строителей, плиткой атем и ламинатом, но платить за ремонт двойную цену - вряд-ли.
airmax78 написав:rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно. По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка. Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно. Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит. Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной". Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи. Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл. Двигаемся дальше.
Недвига - это всегда товар, какие бы вы иллюзии не строили (купил для себя, все устраивает, продавать не собираюсь и т.п.). И ее продают не только потому что она перестала устраивать. Много разных причин бывает для продажи.
Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе. Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар. Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя". 1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным" . Это объективно. 2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.
rjkz написав: Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно. По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка. Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно. Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит. Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной". Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи. Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл. Двигаемся дальше.
У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем. Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
Анекдот не знаю, с удовольствием узнаю. К покупке квартиры "для себя" - да подход такой как к покупке машины. На покупке машины в салоне невозможно заработать. Если покупать бу - есть варианты. Поэтому квартира "для себя" - это то, на чем придется терять при продаже. Если перфектционист. В моем случае, в случае продажи своей квартиры, меня спасает от влета только удачный вход в начале 00-х. Ремонт середины 00-х врд-ли кто-то оценит даже если поверит какие материалы пошли на скрытые работы. Ее скорей предпочтут условной соседской с обойками на гипсовую мазню от строителей, плиткой атем и ламинатом, но платить за ремонт двойную цену - вряд-ли.
ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.
по аналогии с бу машиной. брать недвижимость с готовым ремонтом практически всегда дешевле и существенно дешевле чем брать под ремонт и делать его самому. и мы даже не говорим про 1+ год сэкономленного времени и нервов
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
rjkz написав:1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным" . Это объективно.
Абсолютно согласен с первой частью и не согласен со второй. Классический стиль без понтов и через 5 лет отлично подойдет. Буквально на днях супруга посмотрела на наш 15-летний (кстати, это было тогда 250 за метр с кухней и кухонной техникой от фазы снести все что было в сталинке) и немного освеженный (обои) 5 лет назад ремонт и сказала, что она бы и сейчас так сделала и все выглядит актуально. Потому что все сделано просто и по делу. Будем продавать, вкинем 3-5, подмарафетим, уберем усталость, и продадим под заехал и живи.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
UA написав:[ Только сейчас заметили? Депрессивный восток, процветающий запад. Ну может Харёк и Полтава исключение.
Думаю дело не в названии города, а в том что этот город может предложить как для определённого количества проживающих в нем. На главной улице магазины с кричащими названиями типа "пижон". Я как будто реально в 90х побывал. Радиостанции кстати такие же, как только выехал из киевской области, то по радио всё чаще мелодии 90х. То есть пока я планирую поход к нормальному специалисту в условную частную офтальмологию планирую где то в обеденный перерыв, то кто то планирует за две недели с поездкой в соседний областной центр.
Пока настолько будет отличаться качество жизни в пределах одной страны, то правило трибеки будет работать.
Пс Кстати, как показала практика даже болеть в киеве дешевле, так как большая конкуренция аптек, проходняком отобьют.
Сидеть в Киеве и рассуждать о том как здесь не комфортно это конечно сильно, но вот плотненько посидев в другом городе, то лично я бы хоть рачком, хоть бочком, хоть кабанчиком тикав бы до столыци.
1. А тут писали, что киевляне ездят в соседние города, типа Винницы или Житомира, за медицинскими услугами, т.к. облуживают их те же понаехи, что и в Кийёве, только по местным ценам 2. По торговле согласен. Конкуренция выше. По ценам и ассортименту часто Кийёв лучше, но не всегда
Про какое-то "качество жизни", инфраструктуры и т.д., которое якобы в Киеве выше - спорно. Якобы в Киеве нет раздолбанных улиц, дорог, мусора, и всё в порядке с трафиком и транспортом в городе? "Накрасили губы" на "красных линиях", понастроили бетоно-джунглей - это да. (Ну ещё "стеклянный мост" сделали). А отойти немного от центральных улиц, или свернуть во внутренние дворы - картина ничем не отличается от других городов (перечислять не буду) Трафик в городе - полоса препятствий. Мосты, дорожная инфраструктура - её просто нет. Про мостовые, дорожные, метро, и т.д. "мегастройки" в Киеве - уже складывается народный фольклёр. Доступность садиков, больниц, школ - тоже всем известно
Просто большое село, из тех же понаехов из Николаева, Житомира, Запорожья, Кривого Рога и т.д. Только теснее и шумнее. Ну или большой "блошиный рынок". Хз, чем тут восхищаться. Но понаехам кажется круто
Село, только асфальтированное
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 20 сер, 2020 09:47, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
rjkz написав: Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе. Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар. Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя". 1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным" . Это объективно. 2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.
То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения. У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.