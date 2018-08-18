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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:15
adeges написав: rjkz написав: Vlad442 написав:
У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем.
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
Анекдот не знаю, с удовольствием узнаю.
К покупке квартиры "для себя" - да подход такой как к покупке машины. На покупке машины в салоне невозможно заработать. Если покупать бу - есть варианты.
Поэтому квартира "для себя" - это то, на чем придется терять при продаже. Если перфектционист. В моем случае, в случае продажи своей квартиры, меня спасает от влета только удачный вход в начале 00-х. Ремонт середины 00-х врд-ли кто-то оценит даже если поверит какие материалы пошли на скрытые работы. Ее скорей предпочтут условной соседской с обойками на гипсовую мазню от строителей, плиткой атем и ламинатом, но платить за ремонт двойную цену - вряд-ли.
ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.
по аналогии с бу машиной. брать недвижимость с готовым ремонтом практически всегда дешевле и существенно дешевле чем брать под ремонт и делать его самому. и мы даже не говорим про 1+ год сэкономленного времени и нервов
совершенно верно.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:19
airmax78 написав:
[стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.
Эир, все правильно. Прежде чем купить какое либо гвно нужно уже иметь представление сможешь ли ты его продать не зависимо от складывающихся факторов.
Когда покупал себе квартиру в которой собирался жить не думал на эту тему, этт же было для себя. )) но спустя н лет всё поменялось и я решил ее продать. Так вот, если бы тогда я думал о последующей продаже, то не понёс бы такие потери
ПС
Человек искал квартиру под аренду, естественно с ремонтом. Так вот человек, далёкий от стройки, после 3 недель просмотров сказал, что 95% квартир на продажу в новостройках слеплено из гвна и палок.
Да, она обойдется дешевле чем делать ремонт самому, но последующие ремонты соседей потянут денежку
Востаннє редагувалось hume
в Чет 20 сер, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:22
adeges написав: rjkz написав:
1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным"
. Это объективно.
Абсолютно согласен с первой частью и не согласен со второй. Классический стиль без понтов и через 5 лет отлично подойдет. Буквально на днях супруга посмотрела на наш 15-летний (кстати, это было тогда 250 за метр с кухней и кухонной техникой от фазы снести все что было в сталинке) и немного освеженный (обои) 5 лет назад ремонт и сказала, что она бы и сейчас так сделала и все выглядит актуально. Потому что все сделано просто и по делу. Будем продавать, вкинем 3-5, подмарафетим, уберем усталость, и продадим под заехал и живи.
Поэтому во второй части есть смайлик, кому он адресован - тот поймет.
У меня ремонт в строительной части завершился 15 лет назад тоже, все устраивает, все сделано добротно. И МЕНЯ все устраивает, но не человека, следующего за строительно-дизайнерской модой.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:24
airmax78 написав:
Локейшен в недвиге никто не отменял. Но, на самом деле когда в стране 12 лет подряд большая часть недвиги дешевеет - это трагедия.
Где Вы видите дешевеющую недвигу? Денежная единица в Украине-гривна. в гривне -постоянный рост цены, даже на то, что построено 40-60 лет назад. А то, что за гривну можно купить меньше долларов и товаров, продаваемых за купленный доллар-это отдельная история, отражающая нашу производительность, актуальность и качество производимых товаровв сравнении с остальным миром
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Serg-ik
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:24
Касательно не модных мопов вы не правы, современные мопы вряд ли устареют.разве что передать условный парк авеню на баланс в районный ЖЭК.
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hume
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:37
hume написав:
человек, далёкий от стройки, после 3 недель просмотров сказал, что 95% квартир на продажу в новостройках слеплено из гвна и палок.
а виноваты в этом конечно же пересичные, голосующие своими деньгами за это овно? Верно?
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Serg-ik
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:39
Serg-ik написав: hume написав:
человек, далёкий от стройки, после 3 недель просмотров сказал, что 95% квартир на продажу в новостройках слеплено из гвна и палок.
а виноваты в этом конечно же пересичные, голосующие своими деньгами за это овно? Верно?
Виноваты те, кто делает ремонт на продажу из гвна и палок думая, что покупатели идиоты
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:42
1 сентября в оранж сити запускают на ремонты
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:43
Serg-ik написав:
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а виноваты в этом конечно же пересичные, голосующие своими деньгами за это овно? Верно?
Но я так понял, что вы имеете ввиду строительство в целом. Если застройщик строит согласно дбн, СНиП и имеет положительный результат гос экспертизы, то вы вправе этот продукт деньгами не поддерживать. Тем более если вы видите, что построен из того, что вам не нравится.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:43
airmax78 написав: rjkz написав:
Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе.
Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар.
Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя".
1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным"
. Это объективно.
2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.
То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения.
У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.
Стоп-стоп.
При чем тут аренда и депозиты?
Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?
Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.
Про мою квартиру - в точку.
Американский дом моих друзей никто никуда не обвалит. Да, он построен не из модного нынче в лучших домах газоблока,
а по современным американским технологиям для малоэтажного домостроения, которые отличаются от того, что строилось еще 20 лет назад. Там все нормально сделано и обслуживание и гарантия от застройщика с именем то-ли на 5 лет - не помню, но можно докупить как опцию. И они в январе купили, а в феврале въехали в абсолютно новый дом с абсолютно новым ремонтом. В абсолютно выигрышной по сравнению с Киевом локации.
ЕсичЁ (ТМ Биг) - пепел в кладовке, можно начинать.
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rjkz
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