rjkz написав:

Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе.Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар.Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя".1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным". Это объективно.2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.