RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5080508150825083>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:15

  adeges написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем.
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.


Анекдот не знаю, с удовольствием узнаю.
К покупке квартиры "для себя" - да подход такой как к покупке машины. На покупке машины в салоне невозможно заработать. Если покупать бу - есть варианты.
Поэтому квартира "для себя" - это то, на чем придется терять при продаже. Если перфектционист. В моем случае, в случае продажи своей квартиры, меня спасает от влета только удачный вход в начале 00-х. Ремонт середины 00-х врд-ли кто-то оценит даже если поверит какие материалы пошли на скрытые работы. Ее скорей предпочтут условной соседской с обойками на гипсовую мазню от строителей, плиткой атем и ламинатом, но платить за ремонт двойную цену - вряд-ли.


ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.

по аналогии с бу машиной. брать недвижимость с готовым ремонтом практически всегда дешевле и существенно дешевле чем брать под ремонт и делать его самому. и мы даже не говорим про 1+ год сэкономленного времени и нервов


совершенно верно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5072 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:19

  airmax78 написав:[стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.

Эир, все правильно. Прежде чем купить какое либо гвно нужно уже иметь представление сможешь ли ты его продать не зависимо от складывающихся факторов.

Когда покупал себе квартиру в которой собирался жить не думал на эту тему, этт же было для себя. )) но спустя н лет всё поменялось и я решил ее продать. Так вот, если бы тогда я думал о последующей продаже, то не понёс бы такие потери

ПС
Человек искал квартиру под аренду, естественно с ремонтом. Так вот человек, далёкий от стройки, после 3 недель просмотров сказал, что 95% квартир на продажу в новостройках слеплено из гвна и палок.

Да, она обойдется дешевле чем делать ремонт самому, но последующие ремонты соседей потянут денежку
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 сер, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 27.12.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:22

  adeges написав:
  rjkz написав:1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным" :mrgreen: . Это объективно.


Абсолютно согласен с первой частью и не согласен со второй. Классический стиль без понтов и через 5 лет отлично подойдет. Буквально на днях супруга посмотрела на наш 15-летний (кстати, это было тогда 250 за метр с кухней и кухонной техникой от фазы снести все что было в сталинке) и немного освеженный (обои) 5 лет назад ремонт и сказала, что она бы и сейчас так сделала и все выглядит актуально. Потому что все сделано просто и по делу. Будем продавать, вкинем 3-5, подмарафетим, уберем усталость, и продадим под заехал и живи.


Поэтому во второй части есть смайлик, кому он адресован - тот поймет.
У меня ремонт в строительной части завершился 15 лет назад тоже, все устраивает, все сделано добротно. И МЕНЯ все устраивает, но не человека, следующего за строительно-дизайнерской модой.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5072 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Локейшен в недвиге никто не отменял. Но, на самом деле когда в стране 12 лет подряд большая часть недвиги дешевеет - это трагедия.

Где Вы видите дешевеющую недвигу? Денежная единица в Украине-гривна. в гривне -постоянный рост цены, даже на то, что построено 40-60 лет назад. А то, что за гривну можно купить меньше долларов и товаров, продаваемых за купленный доллар-это отдельная история, отражающая нашу производительность, актуальность и качество производимых товаровв сравнении с остальным миром
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11177
З нами з: 10.06.11
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Касательно не модных мопов вы не правы, современные мопы вряд ли устареют.разве что передать условный парк авеню на баланс в районный ЖЭК.
hume
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 27.12.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:человек, далёкий от стройки, после 3 недель просмотров сказал, что 95% квартир на продажу в новостройках слеплено из гвна и палок.

а виноваты в этом конечно же пересичные, голосующие своими деньгами за это овно? Верно?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11177
З нами з: 10.06.11
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:39

  Serg-ik написав:
  hume написав:человек, далёкий от стройки, после 3 недель просмотров сказал, что 95% квартир на продажу в новостройках слеплено из гвна и палок.

а виноваты в этом конечно же пересичные, голосующие своими деньгами за это овно? Верно?

Виноваты те, кто делает ремонт на продажу из гвна и палок думая, что покупатели идиоты
hume
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 27.12.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1 сентября в оранж сити запускают на ремонты
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21336
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:43

  Serg-ik написав:[
а виноваты в этом конечно же пересичные, голосующие своими деньгами за это овно? Верно?

Но я так понял, что вы имеете ввиду строительство в целом. Если застройщик строит согласно дбн, СНиП и имеет положительный результат гос экспертизы, то вы вправе этот продукт деньгами не поддерживать. Тем более если вы видите, что построен из того, что вам не нравится.
hume
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 27.12.12
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:43

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе.
Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар.
Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя".
1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным" :mrgreen: . Это объективно.
2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.

То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения.
У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.


Стоп-стоп.
При чем тут аренда и депозиты?
Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?
Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.
Про мою квартиру - в точку.
Американский дом моих друзей никто никуда не обвалит. Да, он построен не из модного нынче в лучших домах газоблока, :mrgreen: а по современным американским технологиям для малоэтажного домостроения, которые отличаются от того, что строилось еще 20 лет назад. Там все нормально сделано и обслуживание и гарантия от застройщика с именем то-ли на 5 лет - не помню, но можно докупить как опцию. И они в январе купили, а в феврале въехали в абсолютно новый дом с абсолютно новым ремонтом. В абсолютно выигрышной по сравнению с Киевом локации.
ЕсичЁ (ТМ Биг) - пепел в кладовке, можно начинать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11159
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5072 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5080508150825083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, Vadim V, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1903, 1904, 1905
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19041 3141322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 23:02
hxbbgaf
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15143
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.