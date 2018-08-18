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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5080508150825083

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:50

любой ремонт можно разделить на 2 составляющие
1. Чернуха - выравнивание стен и пола, разводка проводки, качественные окна, качественные радиаторы и трубы
2 чистовая отделка - плитка, напольное покрытие, потолки и стены, двери, елетенты дизайна

так вот - если первое сделано по совести - а так бывает очень редко - то и со вторым не будет проблем.
чиустовую отделку переделать это не долго и по времени и по средствам. переделать чернуху - это много времени и что самое важное много денег в то что ты не увидишь
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:53

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.

У меня такое впечатление, что для 90% украинских автолюбителей - это основной фактор.

я так понял, сами вы не исключение из 90%:)
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  #<1 ... 5080508150825083
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