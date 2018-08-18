Додано: Чет 20 сер, 2020 12:15

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения.

У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил. То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения.У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.



Стоп-стоп.

При чем тут аренда и депозиты?

Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?

Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.

Про мою квартиру - в точку.

Американский дом моих друзей никто никуда не обвалит. Да, он построен не из модного нынче в лучших домах газоблока, а по современным американским технологиям для малоэтажного домостроения, которые отличаются от того, что строилось еще 20 лет назад. Там все нормально сделано и обслуживание и гарантия от застройщика с именем то-ли на 5 лет - не помню, но можно докупить как опцию. И они в январе купили, а в феврале въехали в абсолютно новый дом с абсолютно новым ремонтом. В абсолютно выигрышной по сравнению с Киевом локации.

ЕсичЁ (ТМ Биг) - пепел в кладовке, можно начинать. Стоп-стоп.При чем тут аренда и депозиты?Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.Про мою квартиру - в точку.Американский дом моих друзей никто никуда не обвалит. Да, он построен не из модного нынче в лучших домах газоблока,а по современным американским технологиям для малоэтажного домостроения, которые отличаются от того, что строилось еще 20 лет назад. Там все нормально сделано и обслуживание и гарантия от застройщика с именем то-ли на 5 лет - не помню, но можно докупить как опцию. И они в январе купили, а в феврале въехали в абсолютно новый дом с абсолютно новым ремонтом. В абсолютно выигрышной по сравнению с Киевом локации.ЕсичЁ (ТМ Биг) - пепел в кладовке, можно начинать.

В моем понимании "квартира для себя" - это квартира купленная дорого и состоящая из сплошных компромиссов. Такой квартирой была Голосуха. "Ремонт для себя" в моем понимании - это безвкусный ремонт, сделанный дорогими строителями из дорогих материалов (могу ошибаться, но, скорее всего это большая часть ремонтов на вашей любимой Патрожинского, 14). Понимаю, что глаз профессионала радуется, угадывая под паркетом за 150 ЕВРО за метр итальянский клей по 50 евро за банку. Но когда это все выглядит как УГ - это я называю ремонтом "для себя". Нет, я такой ремонт не делаю.

P.S. Аренда и депозиты здесь напрямую связаны. Вы предлагаете арендовать, говоря что это выгоднее. Это выгоднее на коротком отрезке, на падающем рынке. На растущем рынке и длинном отрезке времени при около нулевых ставках и доходности аренды в 8-10 и более %% - это катастрофа.

P.P.S. Я вот даже не сомневаюсь - мы имели бы очень много что послушать о качестве материалов и строительства, о влажности воздуха и формальдегидах, если бы дом ваших американских друзей перенести в Вишневое. Но когда дом находится возле Нью Йорка - то он "построен по всем технологиям малоэтажного строительства" и все счастливы. В моем понимании "квартира для себя" - это квартира купленная дорого и состоящая из сплошных компромиссов. Такой квартирой была Голосуха. "Ремонт для себя" в моем понимании - это безвкусный ремонт, сделанный дорогими строителями из дорогих материалов (могу ошибаться, но, скорее всего это большая часть ремонтов на вашей любимой Патрожинского, 14). Понимаю, что глаз профессионала радуется, угадывая под паркетом за 150 ЕВРО за метр итальянский клей по 50 евро за банку. Но когда это все выглядит как УГ - это я называю ремонтом "для себя". Нет, я такой ремонт не делаю.P.S. Аренда и депозиты здесь напрямую связаны. Вы предлагаете арендовать, говоря что это выгоднее. Это выгоднее на коротком отрезке, на падающем рынке. На растущем рынке и длинном отрезке времени при около нулевых ставках и доходности аренды в 8-10 и более %% - это катастрофа.P.P.S. Я вот даже не сомневаюсь - мы имели бы очень много что послушать о качестве материалов и строительства, о влажности воздуха и формальдегидах, если бы дом ваших американских друзей перенести в Вишневое. Но когда дом находится возле Нью Йорка - то он "построен по всем технологиям малоэтажного строительства" и все счастливы.

"Очень остроумно", но мимо.Моя квартира "для себя" куплена очень дешево в начале 00-х.Компромиссы в доме есть. Самый главный - он не из газоблока и с немодными мопами. Как в этом жить - ума не приложу. Под финским паркетом за 86 на тот момент евро за метр угадывается немецкий клей по 100+ евро за банку.Строители и вправду были дорогие, которые мне делали за такие деньги, что при расчете мне приходилось им чуть-ли не насильно давать деньги, сверх озвученной. Все-таки работа в строительной сфере имеет свои преимущества и когда помогаешь одним людям - у кого-то появляется желание быть благодарными. Материалы были приобретены со средним дисконтом от оптовых цен в 38%. По той=же причине.УГ - конечно, что еще может быть в доме не из модного газоблока. без панорамных окон, которого не коснулась длань иконы стиля? ВЫ-же это видели воочию.Сколько лет ВЫ собираетесь жить в своей прэлести? 3? 5 ? 10? 15? 20? Дайте ответ, тогда мы всем форумом обсудим - это "покупка для себя" или пройоп.Да, перед покупкой дома мы чуть-ли не каждый день были на ватсапе и застройщик предоставлял всю запрашиваемую информацию по применяемым материалам. После того, как экологическая часть была завершена, началась экономическая. Дом не возле НЙ, а на другом побережье, в эрии где сосредоточены кампании, в которых зп стартуют от той цифры которую ВЫ озвучили в качестве достойной чтобы бросить все и уехать хоть в гондурас. Возле НЙ сейчас можно дом купить и за 300-400 куе. Буквально через Гудзон. Байон. Можно на карте посмотреть. Сорри, не хотел расстраивать.