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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 10:50
любой ремонт можно разделить на 2 составляющие
1. Чернуха - выравнивание стен и пола, разводка проводки, качественные окна, качественные радиаторы и трубы
2 чистовая отделка - плитка, напольное покрытие, потолки и стены, двери, елетенты дизайна
так вот - если первое сделано по совести - а так бывает очень редко - то и со вторым не будет проблем.
чиустовую отделку переделать это не долго и по времени и по средствам. переделать чернуху - это много времени и что самое важное много денег в то что ты не увидишь
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:53
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
У меня такое впечатление, что для 90% украинских автолюбителей - это основной фактор.
я так понял, сами вы не исключение из 90%:)
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:07
sequence написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
У меня такое впечатление, что для 90% украинских автолюбителей - это основной фактор.
я так понял, сами вы не исключение из 90%:)
Я вообще на автомобилях не заморачиваюсь. Единственное что хочу сделать в обозримом будущем - сменить ДВС на электричество.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:12
change_pm написав: rjkz написав:
В любом случае, какой-то бетон в портфеле
быть должен на самый разный случай.
Если ВДРУГ цена подскочит до соблазнительного уровня - буду продавать.
Бетон - консервативна інвестиція.
В той самий час, бонди/облігації також - консервативна інвестиція.
Наразі дивлюсь різні портфелі іноземних громадян-інвесторів, у більшості консерватиних стратегій - 40-70% в портфелі - облігації.
Портфель загальний від 500 куе до 2-3 млн уе.
І якшо ті облігації раніше приносили 2-5% річних, як нерухомість, то наразі і ви можете доплачувати, шоб тримати ті облігації.
Тому виходить, що в українських умовах, нерухомість = закордонні бонди, якщо правильно вибранні точки входи в нерухомість, то нерухомість показує кращу динаміку, ніж володіння бондами
зі. Ліквідність гірше у нерухомості, ніж у бондів (((
ззі. Ще добавлю, я не розумію причинни тримання великих грощей в бондах.
risk aversion, тобто чим більше маєш активів, тим менша схильність до ризикових операці (на хліб з маслом є, навіщо рвати дупу)
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:12
rjkz написав: airmax78 написав:
То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения.
У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.
Стоп-стоп.
При чем тут аренда и депозиты?
Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?
Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.
Про мою квартиру - в точку.
Американский дом моих друзей никто никуда не обвалит. Да, он построен не из модного нынче в лучших домах газоблока,
а по современным американским технологиям для малоэтажного домостроения, которые отличаются от того, что строилось еще 20 лет назад. Там все нормально сделано и обслуживание и гарантия от застройщика с именем то-ли на 5 лет - не помню, но можно докупить как опцию. И они в январе купили, а в феврале въехали в абсолютно новый дом с абсолютно новым ремонтом. В абсолютно выигрышной по сравнению с Киевом локации.
ЕсичЁ (ТМ Биг) - пепел в кладовке, можно начинать.
В моем понимании "квартира для себя" - это квартира купленная дорого и состоящая из сплошных компромиссов. Такой квартирой была Голосуха. "Ремонт для себя" в моем понимании - это безвкусный ремонт, сделанный дорогими строителями из дорогих материалов (могу ошибаться, но, скорее всего это большая часть ремонтов на вашей любимой Патрожинского, 14). Понимаю, что глаз профессионала радуется, угадывая под паркетом за 150 ЕВРО за метр итальянский клей по 50 евро за банку. Но когда это все выглядит как УГ - это я называю ремонтом "для себя". Нет, я такой ремонт не делаю.
P.S. Аренда и депозиты здесь напрямую связаны. Вы предлагаете арендовать, говоря что это выгоднее. Это выгоднее на коротком отрезке, на падающем рынке. На растущем рынке и длинном отрезке времени при около нулевых ставках и доходности аренды в 8-10 и более %% - это катастрофа.
P.P.S. Я вот даже не сомневаюсь - мы имели бы очень много что послушать о качестве материалов и строительства, о влажности воздуха и формальдегидах, если бы дом ваших американских друзей перенести в Вишневое. Но когда дом находится возле Нью Йорка - то он "построен по всем технологиям малоэтажного строительства" и все счастливы.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:43
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Локейшен в недвиге никто не отменял. Но, на самом деле когда в стране 12 лет подряд большая часть недвиги дешевеет - это трагедия.
Где Вы видите дешевеющую недвигу? Денежная единица в Украине-гривна. в гривне -постоянный рост цены, даже на то, что построено 40-60 лет назад. А то, что за гривну можно купить меньше долларов и товаров, продаваемых за купленный доллар-это отдельная история, отражающая нашу производительность, актуальность и качество производимых товаровв сравнении с остальным миром
Серж, мы в открытой экономике живем, поэтому не можем привязывать стоимость недвиги к гривне. В стоимости недвиги слишком много валютных составляющих. Теперь вот даже труд, а то, если не будете платить 500+ баксов в месяц - грозятся уехать на сбор клубники и стройки Польши, Румынии, Венгрии и дальше.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:45
4e4ensxe написав:
любой ремонт можно разделить на 2 составляющие
1. Чернуха - выравнивание стен и пола, разводка проводки, качественные окна, качественные радиаторы и трубы
2 чистовая отделка - плитка, напольное покрытие, потолки и стены, двери, елетенты дизайна
так вот - если первое сделано по совести - а так бывает очень редко - то и со вторым не будет проблем.
чиустовую отделку переделать это не долго и по времени и по средствам. переделать чернуху - это много времени и что самое важное много денег в то что ты не увидишь
Да, тоолько большинство уделяет внимание итальянским смесителям (обычно сделанным в Китае) и испанской плитке (произведенной исключительно для украинского рынка) , а не "чернухе".
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:48
rjkz написав: 4e4ensxe написав:
любой ремонт можно разделить на 2 составляющие
1. Чернуха - выравнивание стен и пола, разводка проводки, качественные окна, качественные радиаторы и трубы
2 чистовая отделка - плитка, напольное покрытие, потолки и стены, двери, елетенты дизайна
так вот - если первое сделано по совести - а так бывает очень редко - то и со вторым не будет проблем.
чиустовую отделку переделать это не долго и по времени и по средствам. переделать чернуху - это много времени и что самое важное много денег в то что ты не увидишь
Да, тоолько большинство уделяет внимание итальянским смесителям (обычно сделанным в Китае) и испанской плитке (произведенной исключительно для украинского рынка) , а не "чернухе".
ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...
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Додано: Чет 20 сер, 2020 11:56
airmax78 написав:
..
ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...
согласен, дичь полная.
есть категорийность в плитке - 1й, 2й, даже 3й сорт, но все дефекты визуально отстреливаются.
Для того, чтобы понимать что это такое "произвести для украинского рынка", нужно оценить объем того несчастного рынка (1м2 в год на украинца =35млн м2), прикинуть, сколько поставляют отечественные 4 завода = 30млн м2, а остаток разделить примерно на 50 поставщиков.
Для человека, имеющего хоть малейшее понимание, о формировании шликерной массы в заводских условиях, вопрос снимется с повестки автоматически.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:15
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения.
У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.
Стоп-стоп.
При чем тут аренда и депозиты?
Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?
Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.
Про мою квартиру - в точку.
Американский дом моих друзей никто никуда не обвалит. Да, он построен не из модного нынче в лучших домах газоблока,
а по современным американским технологиям для малоэтажного домостроения, которые отличаются от того, что строилось еще 20 лет назад. Там все нормально сделано и обслуживание и гарантия от застройщика с именем то-ли на 5 лет - не помню, но можно докупить как опцию. И они в январе купили, а в феврале въехали в абсолютно новый дом с абсолютно новым ремонтом. В абсолютно выигрышной по сравнению с Киевом локации.
ЕсичЁ (ТМ Биг) - пепел в кладовке, можно начинать.
В моем понимании "квартира для себя" - это квартира купленная дорого и состоящая из сплошных компромиссов. Такой квартирой была Голосуха. "Ремонт для себя" в моем понимании - это безвкусный ремонт, сделанный дорогими строителями из дорогих материалов (могу ошибаться, но, скорее всего это большая часть ремонтов на вашей любимой Патрожинского, 14). Понимаю, что глаз профессионала радуется, угадывая под паркетом за 150 ЕВРО за метр итальянский клей по 50 евро за банку. Но когда это все выглядит как УГ - это я называю ремонтом "для себя". Нет, я такой ремонт не делаю.
P.S. Аренда и депозиты здесь напрямую связаны. Вы предлагаете арендовать, говоря что это выгоднее. Это выгоднее на коротком отрезке, на падающем рынке. На растущем рынке и длинном отрезке времени при около нулевых ставках и доходности аренды в 8-10 и более %% - это катастрофа.
P.P.S. Я вот даже не сомневаюсь - мы имели бы очень много что послушать о качестве материалов и строительства, о влажности воздуха и формальдегидах, если бы дом ваших американских друзей перенести в Вишневое. Но когда дом находится возле Нью Йорка - то он "построен по всем технологиям малоэтажного строительства" и все счастливы.
"Очень остроумно", но мимо.
Моя квартира "для себя" куплена очень дешево в начале 00-х.
Компромиссы в доме есть. Самый главный - он не из газоблока и с немодными мопами. Как в этом жить - ума не приложу. Под финским паркетом за 86 на тот момент евро за метр угадывается немецкий клей по 100+ евро за банку.
Строители и вправду были дорогие, которые мне делали за такие деньги, что при расчете мне приходилось им чуть-ли не насильно давать деньги, сверх озвученной. Все-таки работа в строительной сфере имеет свои преимущества и когда помогаешь одним людям - у кого-то появляется желание быть благодарными. Материалы были приобретены со средним дисконтом от оптовых цен в 38%. По той=же причине.
УГ - конечно, что еще может быть в доме не из модного газоблока. без панорамных окон, которого не коснулась длань иконы стиля? ВЫ-же это видели воочию.
Сколько лет ВЫ собираетесь жить в своей прэлести? 3? 5 ? 10? 15? 20? Дайте ответ, тогда мы всем форумом обсудим - это "покупка для себя" или пройоп.
Да, перед покупкой дома мы чуть-ли не каждый день были на ватсапе и застройщик предоставлял всю запрашиваемую информацию по применяемым материалам. После того, как экологическая часть была завершена, началась экономическая. Дом не возле НЙ, а на другом побережье, в эрии где сосредоточены кампании, в которых зп стартуют от той цифры которую ВЫ озвучили в качестве достойной чтобы бросить все и уехать хоть в гондурас. Возле НЙ сейчас можно дом купить и за 300-400 куе. Буквально через Гудзон. Байон. Можно на карте посмотреть. Сорри, не хотел расстраивать.
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