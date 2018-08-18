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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:18
airmax78 написав: rjkz написав: 4e4ensxe написав:
любой ремонт можно разделить на 2 составляющие
1. Чернуха - выравнивание стен и пола, разводка проводки, качественные окна, качественные радиаторы и трубы
2 чистовая отделка - плитка, напольное покрытие, потолки и стены, двери, елетенты дизайна
так вот - если первое сделано по совести - а так бывает очень редко - то и со вторым не будет проблем.
чиустовую отделку переделать это не долго и по времени и по средствам. переделать чернуху - это много времени и что самое важное много денег в то что ты не увидишь
Да, тоолько большинство уделяет внимание итальянским смесителям (обычно сделанным в Китае) и испанской плитке (произведенной исключительно для украинского рынка) , а не "чернухе".
ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...
А он должен был пасть на колени и покаяться?
Мне это именно поставщики плитки и поведали. Просто у нас отношения были не клиент-покупатель.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:24
sequence написав: airmax78 написав:
..
ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...
согласен, дичь полная.
есть категорийность в плитке - 1й, 2й, даже 3й сорт, но все дефекты визуально отстреливаются.
Для того, чтобы понимать что это такое "произвести для украинского рынка", нужно оценить объем того несчастного рынка (1м2 в год на украинца =35млн м2), прикинуть, сколько поставляют отечественные 4 завода = 30млн м2, а остаток разделить примерно на 50 поставщиков.
Для человека, имеющего хоть малейшее понимание, о формировании шликерной массы в заводских условиях, вопрос снимется с повестки автоматически.
Речь идет не об итальянской, немецкой, или даже польской плитке.
А именно об испанской, где стоит вокруг карьера много маленьких заводиков, с которыми наши и договариваются. Экономия идет на длительности обжига. И сортность испанской плитки таких заводов определяется именно этим. Остальные - да, дефекты видимые.
И мой опыт покупки именно испанской плитки (2 раза), это подтверждает. С итальянской (не помню сколько раз) и несколько раз с польской - такого не было.
Можете ржать дальше.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:33
rjkz написав: airmax78 написав:
ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...
А он должен был пасть на колени и покаяться?
Мне это именно поставщики плитки и поведали. Просто у нас отношения были не клиент-покупатель.
Ага. Вы там друг с другом соревнуетесь, кто кому более забористую небылицу расскажет.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:40
rjkz написав:
Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?
Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп
. Странно, если ВЫ это не понимаете.
Для Ейра це не вперше!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:46
про плитку не слышал
а вот про сантехнику знаю потому что проверял сам. кейс такой купил смеситель am-pm в польше и купил такой же в эпицентре на боратырской, с виду абсолютно одинаковые, но по весу разные я даже на кухонных весах сравнивал так польский был тяжелее на 120 грамм, причем куплен гораздо дешевле чем в Украине.
я все равно поставил украинский а польский сдал в эпицентр как тот что купил просто коробки поменял
уже 6 лет полет нормальный )
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Додано: Чет 20 сер, 2020 12:56
4e4ensxe написав:
а вот про сантехнику знаю потому что проверял сам. кейс такой купил смеситель am-pm в польше и купил такой же в эпицентре на боратырской, с виду абсолютно одинаковые, но по весу разные я даже на кухонных весах сравнивал так польский был тяжелее на 120 грамм, причем
это замена металла на силумин. Таким грешат китайцы. Один и тот же бренд может заказывать на разных заводах в разных странах с разными ТУ
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sequence
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