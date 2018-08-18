RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5082508350845085>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:18

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  4e4ensxe написав:любой ремонт можно разделить на 2 составляющие
1. Чернуха - выравнивание стен и пола, разводка проводки, качественные окна, качественные радиаторы и трубы
2 чистовая отделка - плитка, напольное покрытие, потолки и стены, двери, елетенты дизайна

так вот - если первое сделано по совести - а так бывает очень редко - то и со вторым не будет проблем.
чиустовую отделку переделать это не долго и по времени и по средствам. переделать чернуху - это много времени и что самое важное много денег в то что ты не увидишь


Да, тоолько большинство уделяет внимание итальянским смесителям (обычно сделанным в Китае) и испанской плитке (произведенной исключительно для украинского рынка) , а не "чернухе".

ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...


А он должен был пасть на колени и покаяться? :mrgreen:
Мне это именно поставщики плитки и поведали. Просто у нас отношения были не клиент-покупатель. :lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11163
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5073 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:24

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...

согласен, дичь полная.
есть категорийность в плитке - 1й, 2й, даже 3й сорт, но все дефекты визуально отстреливаются.
Для того, чтобы понимать что это такое "произвести для украинского рынка", нужно оценить объем того несчастного рынка (1м2 в год на украинца =35млн м2), прикинуть, сколько поставляют отечественные 4 завода = 30млн м2, а остаток разделить примерно на 50 поставщиков.
Для человека, имеющего хоть малейшее понимание, о формировании шликерной массы в заводских условиях, вопрос снимется с повестки автоматически.


Речь идет не об итальянской, немецкой, или даже польской плитке.
А именно об испанской, где стоит вокруг карьера много маленьких заводиков, с которыми наши и договариваются. Экономия идет на длительности обжига. И сортность испанской плитки таких заводов определяется именно этим. Остальные - да, дефекты видимые.
И мой опыт покупки именно испанской плитки (2 раза), это подтверждает. С итальянской (не помню сколько раз) и несколько раз с польской - такого не было.
Можете ржать дальше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11163
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5073 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:33

  rjkz написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...


А он должен был пасть на колени и покаяться? :mrgreen:
Мне это именно поставщики плитки и поведали. Просто у нас отношения были не клиент-покупатель. :lol:

Ага. Вы там друг с другом соревнуетесь, кто кому более забористую небылицу расскажет.
airmax78
 
Повідомлень: 35853
З нами з: 25.10.12
Подякував: 880 раз.
Подякували: 4230 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:46

про плитку не слышал
а вот про сантехнику знаю потому что проверял сам. кейс такой купил смеситель am-pm в польше и купил такой же в эпицентре на боратырской, с виду абсолютно одинаковые, но по весу разные я даже на кухонных весах сравнивал так польский был тяжелее на 120 грамм, причем куплен гораздо дешевле чем в Украине.
я все равно поставил украинский а польский сдал в эпицентр как тот что купил просто коробки поменял
уже 6 лет полет нормальный )
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 11.12.12
Подякував: 63 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:а вот про сантехнику знаю потому что проверял сам. кейс такой купил смеситель am-pm в польше и купил такой же в эпицентре на боратырской, с виду абсолютно одинаковые, но по весу разные я даже на кухонных весах сравнивал так польский был тяжелее на 120 грамм, причем

это замена металла на силумин. Таким грешат китайцы. Один и тот же бренд может заказывать на разных заводах в разных странах с разными ТУ
sequence
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 29.12.15
Подякував: 618 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:59

  rjkz написав:..
А именно об испанской, где стоит вокруг карьера много маленьких заводиков, с которыми наши и договариваются...

"маленькие" заводики давно вылетели с рынка в силу хреновой оптимизации. Я был в Испании на тех карьерах - рядом стоят мегазаводы крутых брендов. Глину часто берут у нас на украинских карьерах.
Возможно где-то, когда-то, "в начале 00х" вам подобную дичь и напарили - но, скорее всего это была украинская плитка закарпатского разлива
sequence
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 29.12.15
Подякував: 618 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:29

  Долярчик написав:
  rjkz написав:Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе. Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?
Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.

Для Ейра це не вперше! :D

Шо там в кабинете делается? Гонта приход за август уже начислил.
airmax78
 
Повідомлень: 35853
З нами з: 25.10.12
Подякував: 880 раз.
Подякували: 4230 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как тебе такая,зёма? https://www.facebook.com/groups/knowled ... 5/?app=fbl
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 03.12.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:08

  Мизантрóп написав:Как тебе такая,зёма? https://www.facebook.com/groups/knowled ... 5/?app=fbl

Это серьезный конкурент кавалиркам Флая
Главное - мобильный
sequence
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 29.12.15
Подякував: 618 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:18

  sequence написав:
  Мизантрóп написав:Как тебе такая,зёма? https://www.facebook.com/groups/knowled ... 5/?app=fbl

Это серьезный конкурент кавалиркам Флая
Главное - мобильный

С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.
airmax78
 
Повідомлень: 35853
З нами з: 25.10.12
Подякував: 880 раз.
Подякували: 4230 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5082508350845085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 4e4ensxe, proftpd66, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1903, 1904, 1905
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19041 3141446
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 23:02
hxbbgaf
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202256
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15144
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.