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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 14:25
airmax78 написав: sequence написав:
Это серьезный конкурент кавалиркам Флая
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С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.
поскотовцями
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:27
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе.
Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар.
Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя".
1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным"
. Это объективно.
2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.
То, что у меня должно получиться в итоге, в аренде обойдется мне в 2.5-3 куе. При этом, чтобы арендовать такое сейчас, нужно разместить в банке в районе 700куе. В 2015-2016м аренда была оправдана - она покрывалась %% по депо. Сегодня - у меня есть большие сомнения.
У вас такие двойные стандарты, шо капец. Надо что-то с этим делать, rjkz. Постом ранее вы пишете про гипсовое говно, размазанное по стенам соседей и ламинат, намекая, что типа у вас самовыравнивающаяся итальянская наноштукатурка на тысячелетия и паркет, который залечивает на себе царапины. А в следующем посте приводите мне в пример американский дом своих друзей из сендвич-панели, по которому без скрипа нельзя сделать шага и в котором гипсовую штукатурку просто некуда прилепить - обвалит стену. Чтобы я посыпал голову пеплом, что не там и не то купил.
Стоп-стоп.
При чем тут аренда и депозиты?Мы говорим о качестве жизни для себя? Ок. покупаем за 200 куе, гробим нервы, деньги силы и еще 100 куе.
Имеем на выходе продукт в котором живем счастливо....сколько лет? Или не живем, а сразу бодренько продаем?
Тут тригер - или покупка "для себя" и тогда не понятно, что за творчество на форуме или покупка для перепродажи, но тогда не надо упоминать о покупки для себя, ремонте для себя. Ибо это на 90% будет пройоп. Странно, если ВЫ это не понимаете.
Про мою квартиру - в точку.
Американский дом моих друзей никто никуда не обвалит. Да, он построен не из модного нынче в лучших домах газоблока,
а по современным американским технологиям для малоэтажного домостроения, которые отличаются от того, что строилось еще 20 лет назад. Там все нормально сделано и обслуживание и гарантия от застройщика с именем то-ли на 5 лет - не помню, но можно докупить как опцию. И они в январе купили, а в феврале въехали в абсолютно новый дом с абсолютно новым ремонтом. В абсолютно выигрышной по сравнению с Киевом локации.
ЕсичЁ (ТМ Биг) - пепел в кладовке, можно начинать.
Вместо 100к$ на ремонт - проще продать и перевложиться. будет больше прибыли.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 20 сер, 2020 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:29
flyman написав: airmax78 написав: sequence написав:
Это серьезный конкурент кавалиркам Флая
Главное - мобильный
С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.
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поскітівцями (офіційно) або поскотянами (образливо)
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:36
proftpd66 написав:
Спросите, сколько он хочет потратить на ремонт
Это будет эконом ремонт в бизнес-элит классе.
Так это же не "для себя" ремонт. Если бы делал "для себя" - тогда другое дело. Но тут говорят "для себя" - не продается.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:39
vhata написав: airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...
Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать, мне все равно сколько он стоит
, мы с сыном по утрам плаваем...
Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, - что деньги для меня, а не я для денег.
Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )
ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть.
У Вас не было мысли, что Вы встретили человека, но т.к. были на разных планетах понимания, то не так поняли ситуацию? Знаю человека у которого бассейн в доме обошёлся дороже, чем многие дома. И лестница на второй этаж дороже некоторых квартир. Просто на дом (квартиру) не нужно тратить более 20% от имеющихся денег, как и на машину более 10%. Тогда мысли о продаже, потери, пожаре, угоне, обесценивании и пр. не будут доставлять неприятные чувства. Если ему завтра надо будет продать дом и уступить 20% от цены – для него это не существенные деньги.
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:41
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Спросите, сколько он хочет потратить на ремонт
Это будет эконом ремонт в бизнес-элит классе.
Так это же не "для себя" ремонт. Если бы делал "для себя" - тогда другое дело. Но тут говорят "для себя" - не продается.
Ремонт ты еще делаешь? сдай мне без ремонта
для стартапа 2 в 1: БДСМ студия будет и Интренет-Магазин в центре. Круче розетки.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 20 сер, 2020 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:42
airmax78 написав:
..
С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.
интересно, за 100 баксов "со всеми неудобствами" можно сдать?
Преимущества налицо - стены ровные, отопление и освещение экологическое - дровами.
А телефон зарядить и помыться можно и на работе или - если как Флай тратить энергию, то можно и павер-банками оснастить.
Летом, если подвесить на дерево и вырезать панорамное окно/дверь, можно почувствовать себя гнездо-лордом и в буквальном смысле срать всем на голову
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:44
Richi написав:
..
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.
отлить в граните
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:44
airmax78 написав: sequence написав:
Это серьезный конкурент кавалиркам Флая
Главное - мобильный
С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.
Можно как прицеп его выгрзить в любой локации природы, потом перевести. Его могут максимум на штраф площадку поставить.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Чет 20 сер, 2020 14:46
Richi написав:
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. брать в кредит тачку за 35К и потом нра ней же таксовать в убере.
таких примеров тысячи. у нашего народа менталитет такой. нужно понтануться нужно что бы другие ахнули.
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