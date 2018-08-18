Додано: Чет 20 сер, 2020 14:39

vhata написав: airmax78 написав: rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы. Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.

Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...

Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать, мне все равно сколько он стоит, мы с сыном по утрам плаваем...



Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, - что деньги для меня, а не я для денег.



Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )

ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть. Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать,, мы с сыном по утрам плаваем...Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, -Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть.

У Вас не было мысли, что Вы встретили человека, но т.к. были на разных планетах понимания, то не так поняли ситуацию? Знаю человека у которого бассейн в доме обошёлся дороже, чем многие дома. И лестница на второй этаж дороже некоторых квартир. Просто на дом (квартиру) не нужно тратить более 20% от имеющихся денег, как и на машину более 10%. Тогда мысли о продаже, потери, пожаре, угоне, обесценивании и пр. не будут доставлять неприятные чувства. Если ему завтра надо будет продать дом и уступить 20% от цены – для него это не существенные деньги.Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.