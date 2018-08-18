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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50835084508550865087>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:29

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: Это серьезный конкурент кавалиркам Флая
Главное - мобильный

С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.

поскотовцями

поскітівцями (офіційно) або поскотянами (образливо)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:36

  proftpd66 написав:Спросите, сколько он хочет потратить на ремонт :) Это будет эконом ремонт в бизнес-элит классе.

Так это же не "для себя" ремонт. Если бы делал "для себя" - тогда другое дело. Но тут говорят "для себя" - не продается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:39

  vhata написав:
  airmax78 написав:rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.

Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...
Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать, мне все равно сколько он стоит, мы с сыном по утрам плаваем...

Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, - что деньги для меня, а не я для денег.

Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )
ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть.

У Вас не было мысли, что Вы встретили человека, но т.к. были на разных планетах понимания, то не так поняли ситуацию? Знаю человека у которого бассейн в доме обошёлся дороже, чем многие дома. И лестница на второй этаж дороже некоторых квартир. Просто на дом (квартиру) не нужно тратить более 20% от имеющихся денег, как и на машину более 10%. Тогда мысли о продаже, потери, пожаре, угоне, обесценивании и пр. не будут доставлять неприятные чувства. Если ему завтра надо будет продать дом и уступить 20% от цены – для него это не существенные деньги.
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:42

  airmax78 написав:..
С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.

интересно, за 100 баксов "со всеми неудобствами" можно сдать?
Преимущества налицо - стены ровные, отопление и освещение экологическое - дровами.
А телефон зарядить и помыться можно и на работе или - если как Флай тратить энергию, то можно и павер-банками оснастить.
Летом, если подвесить на дерево и вырезать панорамное окно/дверь, можно почувствовать себя гнездо-лордом и в буквальном смысле срать всем на голову
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:44

  Richi написав:..
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.

отлить в граните
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:44

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  Мизантрóп написав:Как тебе такая,зёма? https://www.facebook.com/groups/knowled ... 5/?app=fbl

Это серьезный конкурент кавалиркам Флая
Главное - мобильный

С точки зрения стратегии окружения Киева, такие контейнеры - это как танковые клинья Гудериана против линии Мажино. Завтра принял решение окружить Щуцин - погрузил за полдня все на длинномеры и к следующему вечеру уже заполняешь контейнеры пленными поляками, говорящими на русском/украинском.


Можно как прицеп его выгрзить в любой локации природы, потом перевести. Его могут максимум на штраф площадку поставить.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:46

  Richi написав:Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.

это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. брать в кредит тачку за 35К и потом нра ней же таксовать в убере.
таких примеров тысячи. у нашего народа менталитет такой. нужно понтануться нужно что бы другие ахнули.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:48

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Спросите, сколько он хочет потратить на ремонт :) Это будет эконом ремонт в бизнес-элит классе.

Так это же не "для себя" ремонт. Если бы делал "для себя" - тогда другое дело. Но тут говорят "для себя" - не продается.

У Вас "для себя" и у других "для себя" - это разные вещи. Вы пересмотрели кучу видео, подошли к этому вопросу крайне взвешенно, это Ваш не первый ремонт и судя по примерам которые Вы приводили - мне кажется, что всё будет стильно. У кого-то "для себя" - это плитка в золото и потолок с вензелями - д о р о г о. Но Вы же эстет? Если сделаете не так как хотите, то не получите морального удовлетворения от потраченного времени и денег. Не заморачивайтесь - у Вас нет выбора, по себе знаю. Где-то смалодушничаешь, купишь не то что хотел и потом оно мозг выедает изнутри чайной ложкой.:)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 14:51

  Richi написав:.. Не заморачивайтесь - у Вас нет выбора, по себе знаю. Где-то смалодушничаешь, купишь не то что хотел и потом оно мозг выедает изнутри чайной ложкой.:)

Двумя фразами вы увеличили бюджет ремонта Максиму примерно на 50куе, а срок вправо - на полгода ))
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 15:03

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:человек, далёкий от стройки, после 3 недель просмотров сказал, что 95% квартир на продажу в новостройках слеплено из гвна и палок.

а виноваты в этом конечно же пересичные, голосующие своими деньгами за это овно? Верно?

Виноваты те, кто делает ремонт на продажу из гвна и палок думая, что покупатели идиоты

hume сколько покупателей начинают просмотр квартиры с электрощитка и сантехшкафа?
0,05%?
Предлагаете вкатывать бабло в вещи на которые пересичнуму хомячку наплевать?
К тому же, если везде делать электроразводку по нормативам - что будут делать пожарники?
Если в высотных домах, вдруг! во всех квартирах появятся редукторы давления на водопроводе - что будут делать производители и установщики бойлеров? Производители смесителей и стиральных машин тоже будут в пролете.
Какие то вредительские мысли толкаете :D
UA
 
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