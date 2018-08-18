Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав: Просто на дом (квартиру) не нужно тратить более 20% от имеющихся денег, как и на машину более 10%.
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк. И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.
Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами: (взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...) Таке житло могло би виправдати сучасні ціни... ... ... чомусь приємніше, аніж стара колгоспна традиція -- будинок в будинок.
Колгоспна традиція - это как раз как на фото выше. Когда будинок в будинок - це називається - місто.
Це термінологічна плутанина.
Бо Природа, Село -- це не обов'язково колгосп.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Бо колгосп -- це "Колективне господарство (соціалістична форма виробничого об'єднання ... для колективного ведення ... господарства, що ґрунтується на усуспільненні основних засобів виробництва)." І Природа, і Село -- прекрасно можуть існувати й без "колективного господарства. Природі взагалі господарство не треба. Хіба що, аби боротись із надто буйною флорою і фауною.
А от місто, в якому ви не можете сховатись ні від людей, ні від їхніх автівок, загазованості, зашумленості, техногенної спеки -- це і є справжній, пекельний колгосп. Ні додати, ні відняти...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Близнець Віктор Семенович: Відірваність читача від землі, від етноморалі, джерел народної духовності була постійним болем письменника. Звідси те фантасмагоричне місто, що його зводять у мріях Женя й Синько. Основний архітектурний принцип — суміщення Києва з рідним селом, звідки походять Женині батьки і де в них «через кожну хату» — родичі. Жені хочеться, щоб у тому місті було більше сосон, дубів і беріз, щоб замість вулиць були просіки, щоб до школи ходити повз ставок. Земля і народ, природа і мораль — ці категорії у Близнеця завжди стоять в одному нерозривному ряду — і у «Звукові павутинки», і в «Жені й Синькові», і особливо яскраво — в казковій повісті «Земля Світлячків» (1979). + з книги Айн Ренд “Джерело”: " Рорк пояснив свій план. Якщо вони хотіли побудувати незвичайний літній курорт для людей зі скромними прибутками, — а про це йшлося в рекламних оголошеннях, — то мають зрозуміти, що найбільшим прокляттям бідності є відсутність приватності; лише дуже багаті чи дуже вбогі міські жителі можуть насолоджуватися літньою відпусткою; дуже багаті — тому що мають приватну власність, а дуже бідні — тому що нормально сприймають тисняву і запах тіл інших людей на громадських пляжах і танцювальних майданчиках; люди з хорошим смаком і невеликими прибутками не мають куди поїхати, якщо не люблять юрби. Звідки виникло переконання, що бідність прищеплює стадний інстинкт? Чому б не пропонувати людям місце, де на тиждень або на місяць за скромні гроші вони можуть отримати те, чого хочуть і потребують? Він бачив долину Монаднок. Це можна влаштувати. Немає необхідності руйнувати пагорби, підривати їх або розрівнювати поверхню. Потрібен не величезний, наче мурашник, готель, а маленькі будиночки, віддалені один від одного, кожен — наче заміська резиденція, курорт, де люди можуть зустрічатися з іншими, або й ні — якщо не захочуть. Не один басейн, де пануватиме тиснява, як в акваріумі на рибному ринку, а багато окремих невеличких басейнів, стільки, скільки компанія захоче — він може пояснити, як це зробити досить дешево. Не тваринна ферма тенісних кортів із загонами для ексгібіціоністів, а багато опрічних тенісних кортів. Не місце, до якого їздять заради «вишуканого» товариства і де один раз на два тижні можна зустріти власного чоловіка, а курорт для людей, які щасливі у своєму власному товаристві та які здатні насолоджуватися спокоєм. "
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Тисячі доларів за м2 -- то не схоже на бідність. Але чому настільки небідні люди теж позбавлені приватності й приємних, більш-менш Природніх умов життя (у Києві), і чому їх влаштовує бути настільки позбавленими -- то є загадка...
Високі будинки -- мали би буди далеко один від одного. Невисокі -- закриті деревами й кущами. Машини -- сховані під землю. ДВЗ -- взагалі заборонені, або за дуже великі гроші їздять по місту. Електротранспорт. Багато громадського і приватного. Велодоріжки (і для всіляких самокатів)...
Чому, зрештою, якщо у Києві вже нема місця для пристойного життя, то чому не можна будувати філії цього Києва біля зупиночних платформ всіх довколишніх залізниць? І з'єднувати їх з центром швидкісними рейковими "бусами"...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua написав:Тисячі доларів за м2 -- то не схоже на бідність. Але чому настільки небідні люди теж позбавлені приватності й приємних, більш-менш Природніх умов життя (у Києві), і чому їх влаштовує бути настільки позбавленими -- то є загадка...
Високі будинки -- мали би буди далеко один від одного. Невисокі -- закриті деревами й кущами. Машини -- сховані під землю. ДВЗ -- взагалі заборонені, або за дуже великі гроші їздять по місту. Електротранспорт. Багато громадського і приватного. Велодоріжки (і для всіляких самокатів)...
Чому, зрештою, якщо у Києві вже нема місця для пристойного життя, то чому не можна будувати філії цього Києва біля зупиночних платформ всіх довколишніх залізниць? І з'єднувати їх з центром швидкісними рейковими "бусами"...
Bobua написав:якщо у Києві вже нема місця для пристойного життя, то чому не можна будувати філії цього Києва біля зупиночних платформ всіх довколишніх залізниць? І з'єднувати їх з центром швидкісними рейковими "бусами"...
потому что нужны дороги, поверьте мне гораздо комфортнее добираться на авто чем на рейковом бусе потому что жить за Киевом дороже. как пример в тойже буче нет государственных детских садов - а частные стоят 5-8К в месяц. потому что за Киевом нет необходимой инфоаструктуры с больницами салоными красоты и прочей дрянью. за Киевом может жить лишь тот кому не надо каждый день ездить на работу. в других случаях это превращается в муку и страдания
Bobua написав:якщо у Києві вже нема місця для пристойного життя, то чому не можна будувати філії цього Києва біля зупиночних платформ всіх довколишніх залізниць? І з'єднувати їх з центром швидкісними рейковими "бусами"...
потому что нужны дороги, поверьте мне гораздо комфортнее добираться на авто чем на рейковом бусе потому что жить за Киевом дороже. как пример в тойже буче нет государственных детских садов - а частные стоят 5-8К в месяц. потому что за Киевом нет необходимой инфоаструктуры с больницами салоными красоты и прочей дрянью. за Киевом может жить лишь тот кому не надо каждый день ездить на работу. в других случаях это превращается в муку и страдания
відсутність державних шкіл та садків гарний аргумент, а от на ПОХу їх опой жуй, в Республіці буде 5штук, а може 6 інфа 146%. про салони красоти - гагага, нема зовсім, да да , ви не почули, НЕМАЗОВСІМ !!!! а дороги, в Київі напівпусті автостради як в Пхен"яні, точняк.