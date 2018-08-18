|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:46
Bobua написав:
чому не можна будувати філії цього Києва біля зупиночних платформ всіх довколишніх залізниць?
І з'єднувати їх з центром швидкісними рейковими "бусами"...
Потому что дорого всё это делать плохо как у нас и для небольшого количества людей, Оптом-дешевле.
И потому, что Вы лично и множество других людей не будете работать на грейдере, асфальтоукладчике , укладчике шкал или карьерном экскаваторе.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11181
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:47
4e4ensxe написав:
салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве
про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут.
у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м
У меня возле дома супермаркеты Новус, Лоток, Пчелка, обычный продуктовый магазин, мясной магазин, рыбный магазин, магазин Вина мира, 4 салона красоты (в 1 из которых точно прекрасные мастера), 2 пиццерии, 5 кафе (1 из них для всяких веганов и т.д.), 1 бар, спортклуб, стоматология, салон штор, ремонт бытовой техники и электроники, 1 частная младшая школа и 1 государственная школа, детская развивайка, курсы по изучению английского языка, магазин детских товаров, магазин белья, 2 аптеки, строительный магазин, магазин хозтоваров, частный медицинский центр, химчистка, футбольное поле (только для жителей ЖК), отделение Новой Почты. Из этого всего дальше 300 м только госшкола (и два парка), все остальное в радиусе 50-300 м. Чувствую, прям беда-беда с инфраструктурой...
С детсадами действительно печально, это правда. Частных, конечно, много, а в обычные попасть проблематично. Но мне неактуально.
Востаннє редагувалось Natt
в Чет 20 сер, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 1611
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:49
Richi написав: vhata написав: airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...
Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать, мне все равно сколько он стоит
, мы с сыном по утрам плаваем...
Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, - что деньги для меня, а не я для денег.
Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )
ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть.
У Вас не было мысли, что Вы встретили человека, но т.к. были на разных планетах понимания, то не так поняли ситуацию? Знаю человека у которого бассейн в доме обошёлся дороже, чем многие дома. И лестница на второй этаж дороже некоторых квартир. Просто на дом (квартиру) не нужно тратить более 20% от имеющихся денег, как и на машину более 10%. Тогда мысли о продаже, потери, пожаре, угоне, обесценивании и пр. не будут доставлять неприятные чувства. Если ему завтра надо будет продать дом и уступить 20% от цены – для него это не существенные деньги.
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.
Лимит в 20% денег на недвигу? Вы хотите обречь хорошие 80% украинцев (по самым скромным подсчетам) на землянки а-ля "кавалирка" с ремонтом от Флая? И уже 4 лайка - ничесе тут мизантропы собрались.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 4231 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:52
Natt написав:
У меня возле дома
...по 1 точке, без альтернативы, кроме ненужного мне салона красоты и кафе. Отсутствие конкуренции... Заказы-в интернет -магазинах, возможно с повышенной стоимостью доставки...
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11181
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:53
airmax78 написав:
.. обречь хорошие 80% украинцев (по самым скромным подсчетам) ..
я бы сказал, 80% киевлян.
культ потребления - хлеб мой, потому не позволю всяким Флаям сотоварищи создавать жлоб-тренды ))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:54
striped написав:
Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк.
И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.
Мой доход, судя по всему, уже на уровне таксиста.
Правильные комнаты завезли, давно, только денег на них не хватает. А если, как говорит Ричи, на квартиру тратить не более 20% имеющихся денег, то...где же в Киеве трёшки по 10 куе? Ау???
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11181
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:55
4e4ensxe написав: Richi написав:
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. брать в кредит тачку за 35К и потом нра ней же таксовать в убере.
таких примеров тысячи. у нашего народа менталитет такой. нужно понтануться нужно что бы другие ахнули.
ярмарка тщеславия
Слышал как в Китае парень почку продал, чтобы купить айфон (или в Индии - уже не помню). В Украине - не слышал. В Узбекистане люди берут кредит чтобы свадьбу на 1000 человек сделать. Потом 5 лет выплачивают.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 4231 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:56
striped написав: Richi написав:
Просто на дом (квартиру) не нужно тратить более 20% от имеющихся денег, как и на машину более 10%.
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк.
И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.
120%
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35859
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 4231 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 сер, 2020 16:58
airmax78 написав:
Лимит в 20% денег на недвигу? Вы хотите обречь хорошие 80% украинцев (по самым скромным подсчетам) на землянки а-ля "кавалирка" с ремонтом от Флая? И уже 4 лайка - ничесе тут мизантропы собрались.
Этот trade-off будет всегда! Нарратив, продвигаемый растишками, ничем не лучше - не ездить в отпуска, не ходить в кино, не покупать "лишней" одежды, не владеть авто, не иметь ликвидных сбережений, а крысятить и крысятить только на бетон. А когда, наконец, накрысятил - крысятить заново, потому что через 10 лет монолит превратится в украинский кирпич, а МОПы станут недостаточно МОПистыми...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7178
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1262 раз.
- Подякували: 2888 раз.
-
- Профіль
-
6
5
3
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:04
Natt написав: 4e4ensxe написав:
салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве
про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут.
у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м
У меня возле дома супермаркеты Новус, Лоток, Пчелка, обычный продуктовый магазин, мясной магазин, рыбный магазин, магазин Вина мира, 4 салона красоты (в 1 из которых точно прекрасные мастера), 2 пиццерии, 5 кафе (1 из них для всяких веганов и т.д.), 1 бар, спортклуб, стоматология, салон штор, ремонт бытовой техники и электроники, 1 частная младшая школа и 1 государственная школа, детская развивайка, курсы по изучению английского языка, магазин детских товаров, магазин белья, 2 аптеки, строительный магазин, магазин хозтоваров, частный медицинский центр, химчистка, футбольное поле (только для жителей ЖК), отделение Новой Почты. Из этого всего дальше 300 м только госшкола (и два парка), все остальное в радиусе 50-300 м. Чувствую, прям беда-беда с инфраструктурой...
С детсадами действительно печально, это правда. Частных, конечно, много, а в обычные попасть проблематично. Но мне неактуально.
ну начнем с того что супермаркет у Вас один и это новус - остальное это магазины у дома - совсем другой формат и совсем лругое качество продуктов - но это на любителя.
дело не в колличестве магазинов салонов и прочего барахла а в их качестве и возможности выбора, например в Ирпене просто нет хорошей рыбы - ща появится егерзунд и будет чуть получше. в вышгороде нет пицерии - то что там есть это не пицерия это обычное кафе в меню которого есть пица. про хореку я могу долго вообще писать потому как в пригороде любое кафе открой и оно взлетит до небес - конкуренции нет!!! и клиент не избалован (козин и прочие вишенки не расматриваем)
я отлично знаю пригород и это совсем другая жизнь - и не думаю такая жизнь привлекает молодых людей которые работают! и тусят! в Киеве.
возможно через лет так 10 - 15 я сам перееду в пригород, но не сейчас я слишком молод для этого
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 1376
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19041
|3141615
|
|
|471
|202270
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15149
|
|