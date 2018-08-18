Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут. у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м
У меня возле дома супермаркеты Новус, Лоток, Пчелка, обычный продуктовый магазин, мясной магазин, рыбный магазин, магазин Вина мира, 4 салона красоты (в 1 из которых точно прекрасные мастера), 2 пиццерии, 5 кафе (1 из них для всяких веганов и т.д.), 1 бар, спортклуб, стоматология, салон штор, ремонт бытовой техники и электроники, 1 частная младшая школа и 1 государственная школа, детская развивайка, курсы по изучению английского языка, магазин детских товаров, магазин белья, 2 аптеки, строительный магазин, магазин хозтоваров, частный медицинский центр, химчистка, футбольное поле (только для жителей ЖК), отделение Новой Почты. Из этого всего дальше 300 м только госшкола (и два парка), все остальное в радиусе 50-300 м. Чувствую, прям беда-беда с инфраструктурой...
С детсадами действительно печально, это правда. Частных, конечно, много, а в обычные попасть проблематично. Но мне неактуально.
ну начнем с того что супермаркет у Вас один и это новус - остальное это магазины у дома - совсем другой формат и совсем лругое качество продуктов - но это на любителя. дело не в колличестве магазинов салонов и прочего барахла а в их качестве и возможности выбора, например в Ирпене просто нет хорошей рыбы - ща появится егерзунд и будет чуть получше. в вышгороде нет пицерии - то что там есть это не пицерия это обычное кафе в меню которого есть пица. про хореку я могу долго вообще писать потому как в пригороде любое кафе открой и оно взлетит до небес - конкуренции нет!!! и клиент не избалован (козин и прочие вишенки не расматриваем) я отлично знаю пригород и это совсем другая жизнь - и не думаю такая жизнь привлекает молодых людей которые работают! и тусят! в Киеве. возможно через лет так 10 - 15 я сам перееду в пригород, но не сейчас я слишком молод для этого
о Богі, в Вишгороді нема піцерії, як люди живуть? в Києві свіже дорадо прям з Дніпра (акурт курить в сторонці в Анталії), якщо ти тусіш в Києві, навіщо тобі дитячий садок/школа? чи ти в 10му класі? тоді понятно
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 сер, 2020 17:13, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Лимит в 20% денег на недвигу? Вы хотите обречь хорошие 80% украинцев (по самым скромным подсчетам) на землянки а-ля "кавалирка" с ремонтом от Флая? И уже 4 лайка - ничесе тут мизантропы собрались.
я жумаю что имелось ввиду от капитала. я читал про такую теорию: суть ее в том что капитальные затраты должны составлять не более 20-25% от капитала который имеется в наличии.
airmax78 написав:Лимит в 20% денег на недвигу? Вы хотите обречь хорошие 80% украинцев (по самым скромным подсчетам) на землянки а-ля "кавалирка" с ремонтом от Флая? И уже 4 лайка - ничесе тут мизантропы собрались.
я жумаю что имелось ввиду от капитала. я читал про такую теорию: суть ее в том что капитальные затраты должны составлять не более 20-25% от капитала который имеется в наличии.
не капітальні затрати, а разові покупки/витрати, щоб не робити просадку в рівні споживання, напр. як що ти робиш початковий внесок забудовнику або в іпотеку, то явно не на всі свої збереження.
flyman написав:о Богі, в Вишгороді нема піцерії, як люди живуть? якщо ти тусіш в Києві, навіщо тобі дитячий садок/школа? чи ти в 10му класі? тоді понятно
да нет, если ты не знаешь что такое настоящая пицца а не помидоры на тесте если ты никогда не ел действительно вкусную рыбу а не резину из мафии. то о чем можно говорить. за городом есть вкусные рестораны - но и ценник там киевский а в большинстве случаев и выше и рестораны эти в лесу - возле озера а не возле дома. моя мать впервые попробовала мороженое в Желатти и поняла что все что было до этого это полный шлак. так что все познается в сравнении.
flyman написав:не капітальні затрати, а разові покупки/витрати, щоб не робити просадку в рівні споживання, напр. як що ти робиш початковий внесок забудовнику або в іпотеку, то явно не на всі свої збереження.
нет там именно про капитальные затраты - потому что это теория именно о бизнесе
Мне кажется подобный консервативный подход работал (!) на уже ставшими консервативными капиталистических рынках. Но даже там, когда доходы от депозитов упали к нулю такой подход может заставить лишь урезать каптраты ) Кроме этой пропасти в укладах у нас есть еще безумный разбег в доходах, отсутствие финансовой грамотности (понты в кредит), отсутствие сколь-либо надежных механизмов сбережения и пассивного инвестирования. Кроме бетона, конечно же! Потому схема в 20% для нас, боюсь, не рабочая.
Вспомнил одного товарища из новостей - московского прокурора или какого-то силовика - он купил квартиру и сделал из одной комнаты сейф для кэша. Вероятно планировал 80% сэкономленных активов хранить. Но что-то пошло не так.
flyman написав:о Богі, в Вишгороді нема піцерії, як люди живуть? якщо ти тусіш в Києві, навіщо тобі дитячий садок/школа? чи ти в 10му класі? тоді понятно
да нет, если ты не знаешь что такое настоящая пицца а не помидоры на тесте если ты никогда не ел действительно вкусную рыбу а не резину из мафии. то о чем можно говорить. за городом есть вкусные рестораны - но и ценник там киевский а в большинстве случаев и выше и рестораны эти в лесу - возле озера а не возле дома. моя мать впервые попробовала мороженое в Желатти и поняла что все что было до этого это полный шлак. так что все познается в сравнении.
та настаящща піцца в Італії, а в Києві овно, піццемани в тємі, ну риба , хіба карась тут свіжій, а настаящща риба знову то Італія, Греція, Іспанія, Анталія ... а в Києві фуфло тухле 100500 раз перезаморожене з спеціями... гурман любий скаже
airmax78 написав:В Италии пицца тоже такое говно бывает.
Вопрос не в том. Київ, ну тут втирає чечен, що: вузи з Ліги Плюща, столиця моди, ІТ Долина з Ілоном Маском, з самими чесними політиками, із найлуччою інфраструктурую та ГТ, чистим воздухом, світочами медицини і науки, Теслами і Ламоборжинями останнії моделей, моднимми МОПами в кожному домі, підземними паркінгами і незасленними дєвствєнними балконами та фасадами офігенной красоти і архітєктури.
А Ірепінь забите село з грунтовкою, вигрібними ямами ... і один супермаркет, тіпа Поскота, але хужє, навіть якщо було б море.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 сер, 2020 17:35, всього редагувалось 2 разів.