4e4ensxe написав:

Natt написав: 4e4ensxe написав: салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве

про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут.

у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киевепро дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут.у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м

У меня возле дома супермаркеты Новус, Лоток, Пчелка, обычный продуктовый магазин, мясной магазин, рыбный магазин, магазин Вина мира, 4 салона красоты (в 1 из которых точно прекрасные мастера), 2 пиццерии, 5 кафе (1 из них для всяких веганов и т.д.), 1 бар, спортклуб, стоматология, салон штор, ремонт бытовой техники и электроники, 1 частная младшая школа и 1 государственная школа, детская развивайка, курсы по изучению английского языка, магазин детских товаров, магазин белья, 2 аптеки, строительный магазин, магазин хозтоваров, частный медицинский центр, химчистка, футбольное поле (только для жителей ЖК), отделение Новой Почты. Из этого всего дальше 300 м только госшкола (и два парка), все остальное в радиусе 50-300 м. Чувствую, прям беда-беда с инфраструктурой...



С детсадами действительно печально, это правда. Частных, конечно, много, а в обычные попасть проблематично. Но мне неактуально. У меня возле дома супермаркеты Новус, Лоток, Пчелка, обычный продуктовый магазин, мясной магазин, рыбный магазин, магазин Вина мира, 4 салона красоты (в 1 из которых точно прекрасные мастера), 2 пиццерии, 5 кафе (1 из них для всяких веганов и т.д.), 1 бар, спортклуб, стоматология, салон штор, ремонт бытовой техники и электроники, 1 частная младшая школа и 1 государственная школа, детская развивайка, курсы по изучению английского языка, магазин детских товаров, магазин белья, 2 аптеки, строительный магазин, магазин хозтоваров, частный медицинский центр, химчистка, футбольное поле (только для жителей ЖК), отделение Новой Почты. Из этого всего дальше 300 м только госшкола (и два парка), все остальное в радиусе 50-300 м. Чувствую, прям беда-беда с инфраструктурой...С детсадами действительно печально, это правда. Частных, конечно, много, а в обычные попасть проблематично. Но мне неактуально.

ну начнем с того что супермаркет у Вас один и это новус - остальное это магазины у дома - совсем другой формат и совсем лругое качество продуктов - но это на любителя.дело не в колличестве магазинов салонов и прочего барахла а в их качестве и возможности выбора, например в Ирпене просто нет хорошей рыбы - ща появится егерзунд и будет чуть получше. в вышгороде нет пицерии - то что там есть это не пицерия это обычное кафе в меню которого есть пица. про хореку я могу долго вообще писать потому как в пригороде любое кафе открой и оно взлетит до небес - конкуренции нет!!! и клиент не избалован (козин и прочие вишенки не расматриваем)я отлично знаю пригород и это совсем другая жизнь - и не думаю такая жизнь привлекает молодых людей которые работают! и тусят! в Киеве.возможно через лет так 10 - 15 я сам перееду в пригород, но не сейчас я слишком молод для этого