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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50875088508950905091>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:та настаящща піцца в Італії, а в Києві овно, піццемани в тємі,
ну риба , хіба карась тут свіжій, а настаящща риба знову то Італія, Греція, Іспанія, Анталія ... а в Києві фуфло тухле 100500 раз перезаморожене з спеціями... гурман любий скаже

флай если ты живешь в овне то не надо думать что все такие
https://gloss.ua/citynews/126090-Kievsk ... ih-v-mire#
в Киеве одна из самых вкусных кухонь в Европе! просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:36

  Serg-ik написав:
  striped написав:Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк.
И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.

Мой доход, судя по всему, уже на уровне таксиста.
Правильные комнаты завезли, давно, только денег на них не хватает. А если, как говорит Ричи, на квартиру тратить не более 20% имеющихся денег, то...где же в Киеве трёшки по 10 куе? Ау???

Вы прочитали только то, что хотели, а не то что я написал. Ещё раз: если Вы хотите чтобы в Вашей жизни не было стресса из-за того что квартиры упали на 20-30%, то не тратте более 20% денег. Если не хотите чтобы у Вас не останавливалось сердце от поцарапанного крыла на машине - не покупайте машину более, чем на 10% денег.
Так понятно? А в принципе, если хотите драйва то можете купить 3-ку в центре и деньги взять в ``Быстрых займах``.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Вопрос не в том. Київ, ну тут втирає чечен, що:
вузи з Ліги Плюща, столиця моди, ІТ Долина з Ілоном Маском,
з самими чесними політиками, із найлуччою інфраструктурую та ГТ,
чистим воздухом, світочами медицини і науки, Теслами і Ламоборжинями останнії моделей, моднимми МОПами в кожному домі, підземними паркінгами і незасленними дєвствєнними балконами та фасадами офігенной красоти і архітєктури.

А Ірепінь забите село з грунтовкою, вигрібними ямами ... і один супермаркет, тіпа Поскота, але хужє, навіть якщо було б море.

где я писал про айти долину и прочую хрень что ты тут все втираешь, еще один балабол как и будивельник
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:39

  4e4ensxe написав:
  flyman написав:та настаящща піцца в Італії, а в Києві овно, піццемани в тємі,
ну риба , хіба карась тут свіжій, а настаящща риба знову то Італія, Греція, Іспанія, Анталія ... а в Києві фуфло тухле 100500 раз перезаморожене з спеціями... гурман любий скаже

флай если ты живешь в овне то не надо думать что все такие
https://gloss.ua/citynews/126090-Kievsk ... ih-v-mire#
в Киеве одна из самых вкусных кухонь в Европе! просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )

чудік, откуда ти знає де я живу, де бував, що бачив і т.д.
афігєть, знаток шо просто звіздєц, Алан Кашпіровський всєвідящий і всезнающий.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  striped написав:Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк.
И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.

Мой доход, судя по всему, уже на уровне таксиста.
Правильные комнаты завезли, давно, только денег на них не хватает. А если, как говорит Ричи, на квартиру тратить не более 20% имеющихся денег, то...где же в Киеве трёшки по 10 куе? Ау???
А где этот эталон, с правильными комнатами?
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:42

flyman
ну так покажи свои хоромы - ты же эксперт
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:43

  4e4ensxe написав:
  flyman написав:Вопрос не в том. Київ, ну тут втирає чечен, що:
вузи з Ліги Плюща, столиця моди, ІТ Долина з Ілоном Маском,
з самими чесними політиками, із найлуччою інфраструктурую та ГТ,
чистим воздухом, світочами медицини і науки, Теслами і Ламоборжинями останнії моделей, моднимми МОПами в кожному домі, підземними паркінгами і незасленними дєвствєнними балконами та фасадами офігенной красоти і архітєктури.

А Ірепінь забите село з грунтовкою, вигрібними ямами ... і один супермаркет, тіпа Поскота, але хужє, навіть якщо було б море.

где я писал про айти долину и прочую хрень что ты тут все втираешь, еще один балабол как и будивельник

ти втираєш, що Ірпінь опа міра, а Києв акуєть город.
але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий.
Л.- логіка
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 сер, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:43

  4e4ensxe написав:.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )

зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:45

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в тетрисе и француском квартале ))))
а по факту эта в основе этой стратегии уменьшение риска и поддержание ликвидности.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:45

  sequence написав:
  4e4ensxe написав:.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )

зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!

о, ще один троль гурман,
підвали, помойки, 15 сортов доширака - не цікаво,
давай щось цікавіше позаряжай, там про сказочний Києв із справжньо піццою а не смаженою гумою.
Шото нема гри на контрастах фото модних МОПів і лапового хрющика.

І ще в акурта повчись, фотка доради/сібаса + йогурта з цінником з базара Анталії і АТБ з червоним цінником.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 сер, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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