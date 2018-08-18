Додано: Чет 20 сер, 2020 17:36

Serg-ik написав: striped написав: Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк.

И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход. Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк.И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.

Мой доход, судя по всему, уже на уровне таксиста.

Правильные комнаты завезли, давно, только денег на них не хватает. А если, как говорит Ричи, на квартиру тратить не более 20% имеющихся денег, то...где же в Киеве трёшки по 10 куе? Ау??? Мой доход, судя по всему, уже на уровне таксиста.Правильные комнаты завезли, давно, только денег на них не хватает. А если, как говорит Ричи, на квартиру тратить не более 20% имеющихся денег, то...где же в Киеве трёшки по 10 куе? Ау???

Вы прочитали только то, что хотели, а не то что я написал. Ещё раз: если Вы хотите чтобы в Вашей жизни, то не тратте более 20% денег. Если не хотите чтобы у Вас- не покупайте машину более, чем на 10% денег.Так понятно? А в принципе, если хотите драйва то можете купить 3-ку в центре и деньги взять в ``Быстрых займах``.