Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:та настаящща піцца в Італії, а в Києві овно, піццемани в тємі, ну риба , хіба карась тут свіжій, а настаящща риба знову то Італія, Греція, Іспанія, Анталія ... а в Києві фуфло тухле 100500 раз перезаморожене з спеціями... гурман любий скаже
флай если ты живешь в овне то не надо думать что все такие https://gloss.ua/citynews/126090-Kievsk ... ih-v-mire# в Киеве одна из самых вкусных кухонь в Европе! просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень. особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )
striped написав:Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк. И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.
Мой доход, судя по всему, уже на уровне таксиста. Правильные комнаты завезли, давно, только денег на них не хватает. А если, как говорит Ричи, на квартиру тратить не более 20% имеющихся денег, то...где же в Киеве трёшки по 10 куе? Ау???
Вы прочитали только то, что хотели, а не то что я написал. Ещё раз: если Вы хотите чтобы в Вашей жизни не было стресса из-за того что квартиры упали на 20-30%, то не тратте более 20% денег. Если не хотите чтобы у Вас не останавливалось сердце от поцарапанного крыла на машине - не покупайте машину более, чем на 10% денег. Так понятно? А в принципе, если хотите драйва то можете купить 3-ку в центре и деньги взять в ``Быстрых займах``.
flyman написав:Вопрос не в том. Київ, ну тут втирає чечен, що: вузи з Ліги Плюща, столиця моди, ІТ Долина з Ілоном Маском, з самими чесними політиками, із найлуччою інфраструктурую та ГТ, чистим воздухом, світочами медицини і науки, Теслами і Ламоборжинями останнії моделей, моднимми МОПами в кожному домі, підземними паркінгами і незасленними дєвствєнними балконами та фасадами офігенной красоти і архітєктури.
А Ірепінь забите село з грунтовкою, вигрібними ямами ... і один супермаркет, тіпа Поскота, але хужє, навіть якщо було б море.
где я писал про айти долину и прочую хрень что ты тут все втираешь, еще один балабол как и будивельник
flyman написав:та настаящща піцца в Італії, а в Києві овно, піццемани в тємі, ну риба , хіба карась тут свіжій, а настаящща риба знову то Італія, Греція, Іспанія, Анталія ... а в Києві фуфло тухле 100500 раз перезаморожене з спеціями... гурман любий скаже
флай если ты живешь в овне то не надо думать что все такие https://gloss.ua/citynews/126090-Kievsk ... ih-v-mire# в Киеве одна из самых вкусных кухонь в Европе! просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень. особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )
чудік, откуда ти знає де я живу, де бував, що бачив і т.д. афігєть, знаток шо просто звіздєц, Алан Кашпіровський всєвідящий і всезнающий.
striped написав:Представил условного Сержика, который в те времена, когда мы плохо жили накопил 50К, а сейчас в период шоколадно-зеленого Ренессанса живет с колес и пытается применить эту целительную формулу. Но правильных 3-х комнатных квартир за 10К до сих пор не завезли даже в Донецк. И это Сержик, который имеет серьезную мотивацию и не медианный доход.
Мой доход, судя по всему, уже на уровне таксиста. Правильные комнаты завезли, давно, только денег на них не хватает. А если, как говорит Ричи, на квартиру тратить не более 20% имеющихся денег, то...где же в Киеве трёшки по 10 куе? Ау???
flyman написав:Вопрос не в том. Київ, ну тут втирає чечен, що: вузи з Ліги Плюща, столиця моди, ІТ Долина з Ілоном Маском, з самими чесними політиками, із найлуччою інфраструктурую та ГТ, чистим воздухом, світочами медицини і науки, Теслами і Ламоборжинями останнії моделей, моднимми МОПами в кожному домі, підземними паркінгами і незасленними дєвствєнними балконами та фасадами офігенной красоти і архітєктури.
А Ірепінь забите село з грунтовкою, вигрібними ямами ... і один супермаркет, тіпа Поскота, але хужє, навіть якщо було б море.
где я писал про айти долину и прочую хрень что ты тут все втираешь, еще один балабол как и будивельник
ти втираєш, що Ірпінь опа міра, а Києв акуєть город. але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий. Л.- логіка
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 сер, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
4e4ensxe написав:.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень. особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )
зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!
о, ще один троль гурман, підвали, помойки, 15 сортов доширака - не цікаво, давай щось цікавіше позаряжай, там про сказочний Києв із справжньо піццою а не смаженою гумою. Шото нема гри на контрастах фото модних МОПів і лапового хрющика.
І ще в акурта повчись, фотка доради/сібаса + йогурта з цінником з базара Анталії і АТБ з червоним цінником.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 сер, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.