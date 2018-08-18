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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:47
sequence написав: 4e4ensxe написав:
.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )
зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!
тут согласен - но как то и не хочется.
хотя в студ годы под славутич синий острая с курицей уходила в сухомятку на рулетке
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:48
flyman написав:
але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий.
то что город растет не говорит о том что рост качественный
Донецк тоже рос в начале нулевых и что?
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:50
flyman написав: sequence написав: 4e4ensxe написав:
.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )
зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!
о, ще один троль гурман,
підвали, помойки, 15 сортов доширака - не цікаво,
давай щось цікавіше позаряжай, там про сказочний Києв із справжньо піццою а не смаженою гумою.
Шото нема гри на контрастах фото модних МОПів і лапового хрющика.
І ще в акурта повчись, фотка доради/сібаса + йогурта з цінником з базара Анталії і АТБ з червоним цінником.
Не знаю щодо Ірпіня чи бучі, але хорошу піцу не знайти навіть в більшості облцентрів. Зазвичай все десь на рівні піци з Сільпо
Щодо риби. Он Трібека писала про сервелат по 500 грн кг, як ознаку, але й наявність банальної свіжої форелі теж годиться - там, де таке майже не купують, там і не завозять. Хоча, в Ірпені думаю ситуація краща, ніж в багатьох облцентрах.
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Faceless
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:51
Faceless написав:
А где этот эталон, с правиотными комнатами?
с бодрым утром. Почему прогуливаете первую половину дня? Систематически
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Serg-ik
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:51
4e4ensxe написав: sequence написав: 4e4ensxe написав:
.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )
зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!
тут согласен - но как то и не хочется.
хотя в студ годы под славутич синий острая с курицей уходила в сухомятку на рулетке
оналітєгі от Бога: Вазадзе робить Славути і Таврії, то на них їздить ... гагага
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flyman
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:53
flyman написав:
..
підвали, помойки, 15 сортов доширака
- не цікаво,
..
вот ты и спалывся, москалыку!
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sequence
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:55
4e4ensxe написав:
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это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я
Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56
Serg-ik написав: Faceless написав:
А где этот эталон, с правиотными комнатами?
с бодрым утром. Почему прогуливаете первую половину дня? Систематически
Так где, все таки.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56
4e4ensxe написав: flyman написав:
але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий.
то что город растет не говорит о том что рост качественный
Донецк тоже рос в начале нулевых и что?
не жени фуфєл, мільйонники, крім Києва не ростуть а скукожуються, реально Харків мільйонник, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Донецьк давно пішли в мінус і менше ляма там жививх людей.
А щодо Ірпеня та інших міст сателів, то по співвідношенню ціна-якість, криють Київ, як бик вівцю, але ти домахався до піццерій. "Зато у вас негрів лінчують" (с)
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56
hume написав: 4e4ensxe написав:
[]
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я
Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
Скидка то ли 30% то ли 50% после 20-00 (или 21-00,не помню)
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