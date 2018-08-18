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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5088508950905091>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:47

  sequence написав:
  4e4ensxe написав:.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )

зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!

тут согласен - но как то и не хочется.
хотя в студ годы под славутич синий острая с курицей уходила в сухомятку на рулетке
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:48

  flyman написав:але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий.

то что город растет не говорит о том что рост качественный
Донецк тоже рос в начале нулевых и что?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  sequence написав:
  4e4ensxe написав:.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )

зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!

о, ще один троль гурман,
підвали, помойки, 15 сортов доширака - не цікаво,
давай щось цікавіше позаряжай, там про сказочний Києв із справжньо піццою а не смаженою гумою.
Шото нема гри на контрастах фото модних МОПів і лапового хрющика.

І ще в акурта повчись, фотка доради/сібаса + йогурта з цінником з базара Анталії і АТБ з червоним цінником.
Не знаю щодо Ірпіня чи бучі, але хорошу піцу не знайти навіть в більшості облцентрів. Зазвичай все десь на рівні піци з Сільпо
Щодо риби. Он Трібека писала про сервелат по 500 грн кг, як ознаку, але й наявність банальної свіжої форелі теж годиться - там, де таке майже не купують, там і не завозять. Хоча, в Ірпені думаю ситуація краща, ніж в багатьох облцентрах.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А где этот эталон, с правиотными комнатами?

с бодрым утром. Почему прогуливаете первую половину дня? Систематически
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:51

  4e4ensxe написав:
  sequence написав:
  4e4ensxe написав:.. просто ты про это не знаешь потому что ты не бываешь в таких местах. не твой уровень.
особенно про Анталию понравилось, хоть бу погуглил бы перед тем как писать )

зато вы не разбираетесь в 15 видах Мивины!

тут согласен - но как то и не хочется.
хотя в студ годы под славутич синий острая с курицей уходила в сухомятку на рулетке

оналітєгі от Бога: Вазадзе робить Славути і Таврії, то на них їздить ... гагага
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:53

  flyman написав:..
підвали, помойки, 15 сортов доширака - не цікаво,
..

вот ты и спалывся, москалыку! :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:55

  4e4ensxe написав:[]
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я

Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:А где этот эталон, с правиотными комнатами?

с бодрым утром. Почему прогуливаете первую половину дня? Систематически
Так где, все таки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56

  4e4ensxe написав:
  flyman написав:але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий.

то что город растет не говорит о том что рост качественный
Донецк тоже рос в начале нулевых и что?

не жени фуфєл, мільйонники, крім Києва не ростуть а скукожуються, реально Харків мільйонник, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Донецьк давно пішли в мінус і менше ляма там жививх людей.

А щодо Ірпеня та інших міст сателів, то по співвідношенню ціна-якість, криють Київ, як бик вівцю, але ти домахався до піццерій. "Зато у вас негрів лінчують" (с)
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  4e4ensxe написав:[]
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я

Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
Скидка то ли 30% то ли 50% после 20-00 (или 21-00,не помню)
Faceless
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  #<1 ... 5088508950905091>
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