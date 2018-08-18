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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 17:57
sequence написав: flyman написав:
..
підвали, помойки, 15 сортов доширака
- не цікаво,
..
вот ты и спалывся, москалыку!
гагага, в тебе роскладка путєнська, тов. лейтенант
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 20 сер, 2020 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:57
flyman написав: 4e4ensxe написав: flyman написав:
але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий.
то что город растет не говорит о том что рост качественный
Донецк тоже рос в начале нулевых и что?
не жени фуфєл, мільйонники, крім Києва не ростуть а скукожуються, реально Харків мільйонник, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Донецьк давно пішли в мінус і менше ляма там жививх людей.
А щодо Ірпеня та інших міст сателів, то по співвідношенню ціна-якість, криють Київ, як бик вівцю, але ти домахався до піццерій. "Зато у вас негрів лінчують" (с)
Якщо дивитися тільки на нерухомість, може й так, "криють". Але є нюанси
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:59
Faceless написав: flyman написав: 4e4ensxe написав:
то что город растет не говорит о том что рост качественный
Донецк тоже рос в начале нулевых и что?
не жени фуфєл, мільйонники, крім Києва не ростуть а скукожуються, реально Харків мільйонник, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Донецьк давно пішли в мінус і менше ляма там жививх людей.
А щодо Ірпеня та інших міст сателів, то по співвідношенню ціна-якість, криють Київ, як бик вівцю, але ти домахався до піццерій. "Зато у вас негрів лінчують" (с)
Якщо дивитися тільки на нерухомість, може й так, "криють". Але є нюанси
По якості життя.
Нерухомість, є ньюанси, я в Києві біля метро купую смарти дешевше чим в чигірях Ірпеня.
Представ от, розрив шаблона.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 20 сер, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:59
4e4ensxe написав:Faceless
в тетрисе и француском квартале ))))
а по факту эта в основе этой стратегии уменьшение риска и поддержание ликвидности.
Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
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Додано: Чет 20 сер, 2020 17:59
hume написав: 4e4ensxe написав:
[]
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я
Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:01
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каждому свое - я знаю лишь про эту теорию и в некторорых моментах - стараюсь ее применять
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:02
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:[quote="5040727:4e4ensxe"]
то что город растет не говорит о том что рост качественный
Донецк тоже рос в начале нулевых и что?
не жени фуфєл, мільйонники, крім Києва не ростуть а скукожуються, реально Харків мільйонник, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Донецьк давно пішли в мінус і менше ляма там жививх людей.
А щодо Ірпеня та інших міст сателів, то по співвідношенню ціна-якість, криють Київ, як бик вівцю, але ти домахався до піццерій. "Зато у вас негрів лінчують" (с)
Якщо дивитися тільки на нерухомість, може й так, "криють". Але є нюанси
По якості життя.[/quote]Ні, якість життя дуже широке поняття, і то дуже суб'єктивно, включаються саме оці нюанси, переваги видам дозвілля, культурного життя, зав'язаність на транспорт.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:02
4e4ensxe написав: hume написав: 4e4ensxe написав:
[]
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я
Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит
Якщо там було 15 сортов Мівіни, то це був я.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:03
Faceless написав:
Якщо дивитися тільки на нерухомість, може й так, "криють". Але є нюанси
вспомнилась шутка - но есть нюанс )
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Додано: Чет 20 сер, 2020 18:04
flyman
то был не ты ))) у тебя айфона нет )
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