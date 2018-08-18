Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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4e4ensxe написав:я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит
кстати, покупка кулинарии (пусть и по скидке) - это в том же ряду, как и покупка айфуна. Потому что, самому готовить - заметно дешевле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Vlad442 написав:Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
У меня такое впечатление, что для 90% украинских автолюбителей - это основной фактор.
А что здесь плохого? Люди смотрят на авто с практической стороны, как на средство передвижения и отчасти, вложение денег. Автомобиль, для людей находящихся не внизу известной пирамиды, давно перестал быть роскошью или средством выражения. Просто у одних средство передвижения подороже, у других-подешевле. Вы ведь то же не купили какой нибудь Смарт Родстер или Пежо кабриолет. Постепенно и до недвиги доходит этот тренд-почти перестали строить безумные "фамильные особняки", и покупать 5+ комнатные квартиры. Это добро годами а порой и десятилетиями висит в продаже и нах никому не нужно.
4e4ensxe написав:я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит