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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5090509150925093>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:не жени фуфєл, мільйонники, крім Києва не ростуть а скукожуються, реально Харків мільйонник, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Донецьк давно пішли в мінус і менше ляма там жививх людей.

А щодо Ірпеня та інших міст сателів, то по співвідношенню ціна-якість, криють Київ, як бик вівцю, але ти домахався до піццерій. "Зато у вас негрів лінчують" (с)
Якщо дивитися тільки на нерухомість, може й так, "криють". Але є нюанси

По якості життя.
Нерухомість, є ньюанси, я в Києві біля метро купую смарти дешевше чим в чигірях Ірпеня.
Представ от, розрив шаблона.
Не смарт біля метро, а кімнату в гуртожитку в чигирях Києва, не обманюй себе. Там конкуренція хіба с отою конурою під Видубичами, що хббгаф кидав.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:16

  Serg-ik написав:
  Natt написав:У меня возле дома

...по 1 точке, без альтернативы, кроме ненужного мне салона красоты и кафе. Отсутствие конкуренции... Заказы-в интернет -магазинах, возможно с повышенной стоимостью доставки...

Я так понимаю, у Вас в радиусе 50-300 метров ситуация гораздо лучше?
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:23

  4e4ensxe написав:я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит :)

кстати, покупка кулинарии (пусть и по скидке) - это в том же ряду, как и покупка айфуна. Потому что, самому готовить - заметно дешевле
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:25

  Faceless написав:
hume написав:
  4e4ensxe написав:[]
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я

Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
Скидка то ли 30% то ли 50% после 20-00 (или 21-00,не помню)

Как то упустил, хотя сильпо недалеко. Таймер поставлен, кеды шнуруются :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:43

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.

У меня такое впечатление, что для 90% украинских автолюбителей - это основной фактор.


А что здесь плохого? Люди смотрят на авто с практической стороны, как на средство передвижения и
отчасти, вложение денег. Автомобиль, для людей находящихся не внизу известной пирамиды, давно перестал быть роскошью или средством выражения. Просто у одних средство передвижения подороже, у других-подешевле. Вы ведь то же не купили какой нибудь Смарт Родстер или Пежо кабриолет.
Постепенно и до недвиги доходит этот тренд-почти перестали строить безумные "фамильные особняки", и покупать 5+ комнатные квартиры. Это добро годами а порой и десятилетиями висит в продаже и нах никому не нужно.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:43

  hume написав:
  Faceless написав:
hume написав:Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
Скидка то ли 30% то ли 50% после 20-00 (или 21-00,не помню)

Как то упустил, хотя сильпо недалеко. Таймер поставлен, кеды шнуруются :mrgreen:

Забегите ещё в рыбный отдел именно сегодня в четверг )))))
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:кстати, покупка кулинарии (пусть и по скидке) - это в том же ряду, как и покупка айфуна. Потому что, самому готовить - заметно дешевле

С покупкой айфона тогда походы по кафешкам/ресторанам надо сравнивать. Покупать кулинарию вместо того, чтобы готовить самому - это примерно как купить китайца выше среднего, вместо самого бюджетного :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:56

Паливода собрался делать ноги?

Дело на 9 миллиардов, или почему Константин Паливода совершенно зря продал офис банка "Аркада"
https://biz.censor.net.ua/columns/32149 ... nka_arkada
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:09

  zРадио написав:Паливода собрался делать ноги?

Дело на 9 миллиардов, или почему Константин Паливода совершенно зря продал офис банка "Аркада"
https://biz.censor.net.ua/columns/32149 ... nka_arkada

даже не понятно, хто там прощолкав: Вєталік, НБУ, По, Зе... але то таке, банкротство кількох крупних гравців КРЖН загонялам з ОП не завадить заганяти далі.

От цікаво, як рахувати індекси м2, якщо скадімо із 100% об"єктів 40% тупо вноль?

п.с.
намічається дефіцит житла і відкладений попит, тре шнурувати кеди.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:15

  flyman написав:
  4e4ensxe написав:я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит :)

Якщо там було 15 сортов Мівіни, то це був я.

навряд чи це описання флая...
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