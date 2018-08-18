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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:21
change_pm написав: flyman написав: 4e4ensxe написав:
я своими глазами это видел: парень прилично одетый
накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон
что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит
Якщо там було 15 сортов Мівіни, то це був я.
навряд чи це описання флая...
рослабся, чуваче... Abu Dhabi Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:37
flyman написав:
рослабся, чуваче... Abu Dhabi
Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?
Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((
Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.
По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:40
del
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 20 сер, 2020 19:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:41
airmax78 написав:
Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
Донецк вспомните...
А может Вам стоит спросить у людей, которые жили в своих домах, своим хозяйством и пр. Наверняка они были уверены, что даже если начнётся война, то это их не коснётся. Однако пришло наводнение и несколько посёлков затопило - воды по горло. Дома залиты, всё что было - испорчено, вся живность (от коров до курей) погибла. Старики погибли т.к. были лежачие и их не успели вынести, дети погибли ... Как Вам начать жизнь не просто с чистого листа, потеряв всё, но ещё и без денег?
Вам не 14 лет, чтобы идеализировать. В состоянии оценивать жизнь с разных сторон. Переехали в Киев и считаете, что Бога поймали за бороду, дальше всё само выправится?
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
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