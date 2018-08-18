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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5090509150925093

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:21

  change_pm написав:
  flyman написав:
  4e4ensxe написав:я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит :)

Якщо там було 15 сортов Мівіни, то це був я.

навряд чи це описання флая...

рослабся, чуваче... Abu Dhabi Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:37

  flyman написав:рослабся, чуваче... Abu Dhabi Salary between 25k - 32k AED a month ... це не ніщебродна зепешка, скільки потратиться на життя?

Чуваче))) тама нема рейкового транспорту ((((

Ну, як тобі сказати скільки...Залежить за скільки знімеш хату + як будеш жити.

По ніщебродські - тисяч 6
По середньому - тисяч 10
По бахатому - тисяч 15-18

The choice is yours!
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:40

del
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 сер, 2020 19:45, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:41

  airmax78 написав:Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?

Донецк вспомните...
А может Вам стоит спросить у людей, которые жили в своих домах, своим хозяйством и пр. Наверняка они были уверены, что даже если начнётся война, то это их не коснётся. Однако пришло наводнение и несколько посёлков затопило - воды по горло. Дома залиты, всё что было - испорчено, вся живность (от коров до курей) погибла. Старики погибли т.к. были лежачие и их не успели вынести, дети погибли ... Как Вам начать жизнь не просто с чистого листа, потеряв всё, но ещё и без денег?
Вам не 14 лет, чтобы идеализировать. В состоянии оценивать жизнь с разных сторон. Переехали в Киев и считаете, что Бога поймали за бороду, дальше всё само выправится?

P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
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