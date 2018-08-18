Додано: Чет 20 сер, 2020 19:41

airmax78 написав: Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем? Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?

Донецк вспомните...А может Вам стоит спросить у людей, которые жили в своих домах, своим хозяйством и пр. Наверняка они были уверены, что даже если начнётся война, то это их не коснётся. Однако пришло наводнение и несколько посёлков затопило - воды по горло. Дома залиты, всё что было - испорчено, вся живность (от коров до курей) погибла. Старики погибли т.к. были лежачие и их не успели вынести, дети погибли ... Как Вам начать жизнь не просто с чистого листа, потеряв всё, но ещё и без денег?Вам не 14 лет, чтобы идеализировать. В состоянии оценивать жизнь с разных сторон. Переехали в Киев и считаете, что Бога поймали за бороду, дальше всё само выправится?P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?