Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
Донецк вспомните... А может Вам стоит спросить у людей, которые жили в своих домах, своим хозяйством и пр. Наверняка они были уверены, что даже если начнётся война, то это их не коснётся. Однако пришло наводнение и несколько посёлков затопило - воды по горло. Дома залиты, всё что было - испорчено, вся живность (от коров до курей) погибла. Старики погибли т.к. были лежачие и их не успели вынести, дети погибли ... Как Вам начать жизнь не просто с чистого листа, потеряв всё, но ещё и без денег? Вам не 14 лет, чтобы идеализировать. В состоянии оценивать жизнь с разных сторон. Переехали в Киев и считаете, что Бога поймали за бороду, дальше всё само выправится?
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
airmax78 написав:Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
Донецк вспомните... А может Вам стоит спросить у людей, которые жили в своих домах, своим хозяйством и пр. Наверняка они были уверены, что даже если начнётся война, то это их не коснётся. Однако пришло наводнение и несколько посёлков затопило - воды по горло. Дома залиты, всё что было - испорчено, вся живность (от коров до курей) погибла. Старики погибли т.к. были лежачие и их не успели вынести, дети погибли ... Как Вам начать жизнь не просто с чистого листа, потеряв всё, но ещё и без денег? Вам не 14 лет, чтобы идеализировать. В состоянии оценивать жизнь с разных сторон. Переехали в Киев и считаете, что Бога поймали за бороду, дальше всё само выправится?
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
+ в азиопе плавающая ставка, в 2007-2009 ставка была 8.5% в евро и ипотека была 9-10+% в евро
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
airmax78 написав:rjkz Да, и еще одно: я считаю, что в мире фиатных денег, где есть место криптовалютам с капитализацией в 364 млрд. долл. США и компаниями, акции которых готовы покупать с P/E приближающимся к 1000, активы, в которые вложен реальный труд, деньги и нереальное время (вы же знаете сколько.проходит в Украине от появления участка до готового объекта) не должны терять свою стоимость. Как это и происходит во всем более-менее цивилизованном мире. Тем более терять 20-40%, после снижения на 60-70%.
Не дуйся, Макс - не поможет. Деньги бегут из недвижимости по всему миру, а не только в Киеве. И бегут не только из недвижимости, а из всех секторов, кроме Tech и Healthcare.
Рынок всегда вознаграждал инновации и мечты, а не тяжелый труд и затраченное время. А сегодня в условиях изменений и страха, так и подавно...
flyman написав:даже не понятно, хто там прощолкав: Вєталік, НБУ, По, Зе... але то таке, банкротство кількох крупних гравців КРЖН загонялам з ОП не завадить заганяти далі.
КГС уже начал продавать УБ-шный бетон, хоть УБ и грозит судами. В общем, когда я называют первичку венчурной инвестицией - это не потому, что хочу насолить здешним сотрудникам застройщиков, а именно с учетом таких вот новостей ))
flyman написав:намічається дефіцит житла і відкладений попит, тре шнурувати кеди.
Патриотику и Эврику остановка строек поддержала еще год назад, когда этот хлам вырос в цене до уровней средненьких монолитов ПОХа и голосухи, хотя должен сильно к ним дисконтироваться
Vlad442 написав:Я тоже удивлен, как быстро вы подхватили вирус хамства, который традиционно царит на этой ветке, хотя, может, это было изначально, только маскировалось.
Прошу извинить, если так - мотива не было, но, возможно, вошел в "раш". По сутевой же части продолжаю вам жестко оппонировать - цена аренды в гривне не всегда шла вверх! Как минимум был 1 неоспоримый случай ее снижения (на стыке 2008-2009 гг) и 1 неоспоримый случай ее длительной стагнации (2014-2015 гг).
Вы же этот факт принять не в состоянии из-за профессиональной деформации. И признать это не должно составлять никакого труда, как по мне - желание денег природно и естественно, хоть порой и играет злую шутку...
airmax78 написав:Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
Донецк вспомните... А может Вам стоит спросить у людей, которые жили в своих домах, своим хозяйством и пр. Наверняка они были уверены, что даже если начнётся война, то это их не коснётся. Однако пришло наводнение и несколько посёлков затопило - воды по горло. Дома залиты, всё что было - испорчено, ...
Дійсно...
А ліквідність можна ж витрачати поступово... Можна піти на пенсію достроково. Можна працювати не цілий тиждень аж до смерті (пенсії), а пів тижня...
То навіщо споживати все й одразу? Чи правду писав Ал. Гор?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Сучасний розрив між розумом і тілом, людиною та природою породив новий вид згубної звички, а я вважаю, що наша цивілізація вже дійсно від неї узалежнилася: ідеться про споживання самої Землі. Це згубне заняття відвертає нас від болю за втраченим: безпосереднім відчуттям зв'язку з барвистим, дзвінкоголосим і невгамовним світом природи. За марнослів'ям і затятістю промислової цивілізації криється наша глибока самотність і прагнення з'єднатися зі світом, що може зміцнити наш дух та наповнити почуття багатством і безпосередністю самого життя. Ми можемо вдавати, ніби не помічаємо цієї порожнечі, але вплив її відчутно у неприродній мінливості наших неконтрольованих реакцій на деякі речі, що з ними стикаємося.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Так само і наша цивілізація все міцніше тримається звички щороку споживати дедалі більше вугілля, нафти, свіжого повітря та води, дерев, родючої землі та маси інших речей, що їх ми відбираємо у планети, перетворюючи не так на засоби існування чи житло, як радше на те, чого не потребуємо: силу-силенну сміття і забруднення, товарів, на рекламу яких витрачаються мільярди, аби переконати нас в їхній необхідності, надлишок продуктів харчування, що збиває ціни в той час, як самі продукти стають відходами, різноманітні розваги та відволікання. Ми наче квапимося загубитися у розмаїтті форм культури, суспільства, технології, інформації, ритуалів виробництва та споживання, а платимо за це втратою свого духовного життя. Свідчень цієї духовної втрати чимало. Так, психічні захворювання різного типу дійшли вже характеру епідемії, а особливо у дітей. Три головні причини смертності серед неповнолітніх — нещасні випадки, пов'язані з вживанням наркотиків та алкоголю, самогубства і вбивства. Відвідання крамниці зараз вважається відпочинком. Матеріальних цінностей сьогодні нагромаджено найбільше за всю історію, — але те саме стосується і кількості людей, які відчувають у своєму житті порожнечу. Потужні рушії відволікання, набуті промисловою цивілізацією, спокушають нас, обіцяючи повне задоволення бажань. Нові можливості людини накидати свою волю світові здатні забезпечити великий «кайф», який мало чим відрізняється від того, що його відчувають наркомани, коли наркотична речовина, введена в кровообіг, починає впливати на мозок. Але це відчуття швидко минає, не давши справжнього вдоволення. А метафора наркотичної залежності принагідна і в іншому аспекті. З часом, для підтримки задоволення на певному рівні, наркоман потребує дедалі більшої дози наркотику; наша цивілізація також мусить усе вище підносити рівень споживання. Але чому, щороку споживаючи дедалі більше природних ресурсів на душу населення, ми це вважаємо природним та закономірним? Чи ми потребуємо більшого рівня споживання, щоб досягнути того ж ефекту відволікання, якого раніше досягали, обходячись меншим?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY