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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5090509150925093

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:22

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Рынок всегда вознаграждал инновации и мечты, а не тяжелый труд и затраченное время

инновации и мечты...
...мечты и инновации...
а где тут место для 2к на Минской за 200куе?


Послушай, дружище, так корежить может только того, у кого 200к никогда не было. Хотя в 2011-м, когда я делал покупку, это для довольно многих были абсолютно подъемные деньги - вспоминай курс. 45% суммы составил один мой годовой бонус за 2010-й год (извини, что продолжаю кормить твою жабу, но удержаться, и правда, уже сложно :D ).

  Прохожий написав:кстати Маск на данный момент живет на аналог украинских "Швыдкогрошы/Грошы до зарплаты"...смешно...


Смешна лишь твоя зависть его успеху. Он предпочел не продавать акции Тесла даже на карманные расходы, потому что это плохой сигнал для рынка. И оказался абсолютно прав - они выросли гораздо сильнее, чем проценты по его долгу (который, конечно же, далеко не похож на наши Швыдкогроши - меньше читай маргинальных маско-хейтеров!)
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Послушай, дружище,

1. Я не дружище тебе
2. и с какого перепугу ты тут ТЫкаещ?

есть проблемы?
так обратись к профильному специалисту
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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