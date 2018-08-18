Послушай, дружище, так корежить может только того, у кого 200к никогда не было. Хотя в 2011-м, когда я делал покупку, это для довольно многих были абсолютно подъемные деньги - вспоминай курс. 45% суммы составил один мой годовой бонус за 2010-й год (извини, что продолжаю кормить твою жабу, но удержаться, и правда, уже сложно ).
Смешна лишь твоя зависть его успеху. Он предпочел не продавать акции Тесла даже на карманные расходы, потому что это плохой сигнал для рынка. И оказался абсолютно прав - они выросли гораздо сильнее, чем проценты по его долгу (который, конечно же, далеко не похож на наши Швыдкогроши - меньше читай маргинальных маско-хейтеров!)