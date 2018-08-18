4e4ensxe написав:

так а пох это не Киев это такие же еб..я как и варшавский и теремки поэтому там тоже не хватает школ и садов но там есть метро!салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киевепро дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут.у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м