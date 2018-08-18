RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5091509250935094>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:22

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Рынок всегда вознаграждал инновации и мечты, а не тяжелый труд и затраченное время

инновации и мечты...
...мечты и инновации...
а где тут место для 2к на Минской за 200куе?


Послушай, дружище, так корежить может только того, у кого 200к никогда не было. Хотя в 2011-м, когда я делал покупку, это для довольно многих были абсолютно подъемные деньги - вспоминай курс. 45% суммы составил один мой годовой бонус за 2010-й год (извини, что продолжаю кормить твою жабу, но удержаться, и правда, уже сложно :D ).

  Прохожий написав:кстати Маск на данный момент живет на аналог украинских "Швыдкогрошы/Грошы до зарплаты"...смешно...


Смешна лишь твоя зависть его успеху. Он предпочел не продавать акции Тесла даже на карманные расходы, потому что это плохой сигнал для рынка. И оказался абсолютно прав - они выросли гораздо сильнее, чем проценты по его долгу (который, конечно же, далеко не похож на наши Швыдкогроши - меньше читай маргинальных маско-хейтеров!)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7186
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Послушай, дружище,

1. Я не дружище тебе
2. и с какого перепугу ты тут ТЫкаещ?

есть проблемы?
так обратись к профильному специалисту

"45% суммы составил один мой годовой бонус за 2010-й год"
в 10м Я сделал порядка 500к)
не ну реально, обратись к специалисту по психоанализу...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11690
З нами з: 05.06.13
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:в 10м Я сделал порядка 500к)

Несколько взяток взял? Что там сейчас в прокуратуре, дела идут хорошо?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3825
З нами з: 19.09.10
Подякував: 643 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 21:59

  BIGor написав:
  Прохожий написав:в 10м Я сделал порядка 500к)

Несколько взяток взял? Что там сейчас в прокуратуре, дела идут хорошо?

самое смешное что "аудитора из БИГ4" не смутил годовой бонус продавца прокладок в 90куе
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11690
З нами з: 05.06.13
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:12

  4e4ensxe написав:так а пох это не Киев это такие же еб..я как и варшавский и теремки поэтому там тоже не хватает школ и садов но там есть метро!
салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве
про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут.
у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м


Я конечно дико извиняюсь, но не кажутся ли вам собственные аргументы немного е-е-е однобокими.
Ехать в Киев на работу на машине это боль и страдание а штурмувать метро в час пик это оказывается неземное наслаждение :shock:
И зачем вам ходить в ТРИ магазина одной и той же сети с одинаковым ассортиментом? Уже приводил пример Ирпеня, где в трёх минутах хотьбы находятся 6 супермаркетов пяти разных сетей.
И самый нескромный вопрос-нафига большинству мужчин (а именно они составляют львиную часть форума) посещать салоны красоты (торжественные события типа свадьбы в расчёт не берём, хоть и в этом случае пункт совсем не обязательный)?
п.с. Двоюродная сестра устроила в прошлом году сына в гос. садик без особых затруднений (предварительно записавшись в очередь).
drevlyanin
 
Повідомлень: 87
З нами з: 01.04.20
Подякував: 63 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:33

  airmax78 написав:
  Richi написав:
Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.

Лимит в 20% денег на недвигу? Вы хотите обречь хорошие 80% украинцев (по самым скромным подсчетам) на землянки а-ля "кавалирка" с ремонтом от Флая? И уже 4 лайка - ничесе тут мизантропы собрались.


Эйр, ну что вы чужие лайки считаете, неужели завидуете? А плюсовали люди второму абзацу а не тому, что у вас вызвал такую реакцию. И потом, может Richi имел ввиду 20% всех заработанных денег?
drevlyanin
 
Повідомлень: 87
З нами з: 01.04.20
Подякував: 63 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:33

Наивы какие-то. Акции Теслы и фаанга выросли благодаря выкупу с печатного станка!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21683
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:38

уменьшается количество пособий по работе в США

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США
Зображення
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 22.12.16
Подякував: 247 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:40

Первичные заявки, кстати, хуже ожиданий.
Прогноз 925
Фактическое 1106
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21683
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:44

  hxbbgaf написав:Первичные заявки, кстати, хуже ожиданий.
Прогноз 925
Фактическое 1106


после этой новости евра нарисовала падение к доллару, но сейчас восстановилась уже
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 22.12.16
Подякував: 247 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5091509250935094>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1903, 1904, 1905
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19041 3141883
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 23:02
hxbbgaf
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202278
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1594)
20.08.2020 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.