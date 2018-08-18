Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Рынок всегда вознаграждал инновации и мечты, а не тяжелый труд и затраченное время
инновации и мечты... ...мечты и инновации... а где тут место для 2к на Минской за 200куе?
Послушай, дружище, так корежить может только того, у кого 200к никогда не было. Хотя в 2011-м, когда я делал покупку, это для довольно многих были абсолютно подъемные деньги - вспоминай курс. 45% суммы составил один мой годовой бонус за 2010-й год (извини, что продолжаю кормить твою жабу, но удержаться, и правда, уже сложно ).
Прохожий написав:кстати Маск на данный момент живет на аналог украинских "Швыдкогрошы/Грошы до зарплаты"...смешно...
Смешна лишь твоя зависть его успеху. Он предпочел не продавать акции Тесла даже на карманные расходы, потому что это плохой сигнал для рынка. И оказался абсолютно прав - они выросли гораздо сильнее, чем проценты по его долгу (который, конечно же, далеко не похож на наши Швыдкогроши - меньше читай маргинальных маско-хейтеров!)
4e4ensxe написав:так а пох это не Киев это такие же еб..я как и варшавский и теремки поэтому там тоже не хватает школ и садов но там есть метро! салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут. у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м
Я конечно дико извиняюсь, но не кажутся ли вам собственные аргументы немного е-е-е однобокими. Ехать в Киев на работу на машине это боль и страдание а штурмувать метро в час пик это оказывается неземное наслаждение И зачем вам ходить в ТРИ магазина одной и той же сети с одинаковым ассортиментом? Уже приводил пример Ирпеня, где в трёх минутах хотьбы находятся 6 супермаркетов пяти разных сетей. И самый нескромный вопрос-нафига большинству мужчин (а именно они составляют львиную часть форума) посещать салоны красоты (торжественные события типа свадьбы в расчёт не берём, хоть и в этом случае пункт совсем не обязательный)? п.с. Двоюродная сестра устроила в прошлом году сына в гос. садик без особых затруднений (предварительно записавшись в очередь).
Richi написав: Большинство людей покупают вещи, которые им не нужны, на деньги которых у них нет, чтобы удивлять людей которых они не знают или ещё хуже – ненавидят. Просто живите по средствам и подобные колебания цен не будут Вас тревожить и не нужно будет в этом искать глубокий смысл жизни.
Лимит в 20% денег на недвигу? Вы хотите обречь хорошие 80% украинцев (по самым скромным подсчетам) на землянки а-ля "кавалирка" с ремонтом от Флая? И уже 4 лайка - ничесе тут мизантропы собрались.
Эйр, ну что вы чужие лайки считаете, неужели завидуете? А плюсовали люди второму абзацу а не тому, что у вас вызвал такую реакцию. И потом, может Richi имел ввиду 20% всех заработанных денег?