Так мы вас никуда на верёвке и не тянем ,живите где хотите.
" Самый лутьший учитель в жизни-личный опыт. Берёт правда дорого, но обьясняет доходчиво!"
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Додано: Чет 20 сер, 2020 22:47
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:49
После этой новости как раз доллар должен был упасть. Но никаких рынков нет, так что не ищите черную кошку. Просто бегите и отскакивайте, бегите и отскакивайте подальше от фиатных денег и падающего американского небоскреба. Сейчас идеальный вариант платина, затем идет серебро.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:54
ОМГ. Конечно для Украины никто не производит ни "премиум", ни "эконом" ("много чести", производить отдельно для Украины)
Плитка "для украинского рынка" берётся из отбраковки плитки для стран "первого-второго мира".
Вы ведь не думали, что специально доя Украины производители делают *овно?
Нет, они просто отгружают брак, который по идее должны были утилизировать (за свой счёт)
"Любит наш народ"
Скопилась партия *овна - лепим "мадэ ин итали" и отправляем в Украину. Вот вам и плиточка "для украинского рынка"
А "понаехи в кийов" берут этот брак по цене х3 к нормальной плитке.
Как в анекдоте про "новых русских" и галстук
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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