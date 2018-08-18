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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5092509350945095>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:47

  4e4ensxe написав:
возможно через лет так 10 - 15 я сам перееду в пригород, но не сейчас я слишком молод для этого


Так мы вас никуда на верёвке и не тянем :D ,живите где хотите.
" Самый лутьший учитель в жизни-личный опыт. Берёт правда дорого, но обьясняет доходчиво!"
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:49

  proftpd66 написав:
  hxbbgaf написав:Первичные заявки, кстати, хуже ожиданий.
Прогноз 925
Фактическое 1106


после этой новости евра нарисовала падение к доллару, но сейчас восстановилась уже

После этой новости как раз доллар должен был упасть. Но никаких рынков нет, так что не ищите черную кошку. Просто бегите и отскакивайте, бегите и отскакивайте подальше от фиатных денег и падающего американского небоскреба. Сейчас идеальный вариант платина, затем идет серебро.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:54

  airmax78 написав:ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...

ОМГ. Конечно для Украины никто не производит ни "премиум", ни "эконом" ("много чести", производить отдельно для Украины)
Плитка "для украинского рынка" берётся из отбраковки плитки для стран "первого-второго мира".
Вы ведь не думали, что специально доя Украины производители делают *овно?
Нет, они просто отгружают брак, который по идее должны были утилизировать (за свой счёт)

"Любит наш народ" :)

Скопилась партия *овна - лепим "мадэ ин итали" и отправляем в Украину. Вот вам и плиточка "для украинского рынка"

А "понаехи в кийов" берут этот брак по цене х3 к нормальной плитке.
Как в анекдоте про "новых русских" и галстук
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:05

  airmax78 написав:Обама сильно потоптался по хохолку: https://www.cbsnews.com/news/barack-oba ... full-text/
"Donald Trump has not grown into the job. Because he can't." Это приговор.
Надеюсь поможет.


Что то вы рано разперижывались по поводу такой пустяковой( как для вашего масштаба личности) ставки. К лЮдям нужно помягше, а на жизнь смотреть шИрше.
В любом случае наша возня никак не повлияет на результат того шапито.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:15

Киев мечты.
Корзины под кондёры - есть
МОПы - модные
Фасады - нетронутые
Балконы - незастеклённые (но тяжело рассмотреть)

Зображення
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:21

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:ОМГ... Из-за этой дикой истории про испанскую плитку "произведенную исключительно для украинского рынка" надо мной просто в голос ржал поставщик. Это такая ересь...

ОМГ. Конечно для Украины никто не производит ни "премиум", ни "эконом" ("много чести", производить отдельно для Украины)
Плитка "для украинского рынка" берётся из отбраковки плитки для стран "первого-второго мира".
Вы ведь не думали, что специально доя Украины производители делают *овно?
Нет, они просто отгружают брак, который по идее должны были утилизировать (за свой счёт)

"Любит наш народ" :)

Скопилась партия *овна - лепим "мадэ ин итали" и отправляем в Украину. Вот вам и плиточка "для украинского рынка"

А "понаехи в кийов" берут этот брак по цене х3 к нормальной плитке.
Как в анекдоте про "новых русских" и галстук

Вы сегодня как сговорились. День окуительных историй.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:23

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Обама сильно потоптался по хохолку: https://www.cbsnews.com/news/barack-oba ... full-text/
"Donald Trump has not grown into the job. Because he can't." Это приговор.
Надеюсь поможет.


Что то вы рано разперижывались по поводу такой пустяковой( как для вашего масштаба личности) ставки. К лЮдям нужно помягше, а на жизнь смотреть шИрше.
В любом случае наша возня никак не повлияет на результат того шапито.

Мне до одного места моя ставка. Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун. Достаточно Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:24

  striped написав:Вспомнил одного товарища из новостей - московского прокурора или какого-то силовика - он купил квартиру и сделал из одной комнаты сейф для кэша. Вероятно планировал 80% сэкономленных активов хранить. Но что-то пошло не так.

Там квартир-сейфов было "на порядки" больше чем одна

Я думаю, наши керманычи тоже дойдут до такого "уровня": покупать-продавать-сдавать -слишком много гемора и "засвета". Проще покупать бетонную ячейку (даже без окон) и использовать её как сейф
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 20 сер, 2020 23:26, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:25

  pesikot написав:кстати, покупка кулинарии (пусть и по скидке) - это в том же ряду, как и покупка айфуна. Потому что, самому готовить - заметно дешевле


И предсказуемо и по вкусу и по результату для здоровья. :D
Знакомая, работающая в веганском ресторане рассказывала ржачную историю:
ходит к ним один "молодой и успешный, любящий потусить" индивидум почти каждый день;
приходит значит недавно и заказывает салат с помидорами, а ему говорят-томаты ещё не завезли;
тогда он ничтоже сумняшеся выдал фразу, которая убила весь коллектив: я сейчас схожу в супермаркет и принесу вам! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 23:30

  flyman написав:ти втираєш, що Ірпінь опа міра, а Києв акуєть город.
але чомусь Ірпінь росте на порядки швидше чим нерізіновий.
Л.- логіка

Кийов - это мега-Ирпень
Украина - богатая страна!
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