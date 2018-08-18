Так мы вас никуда на верёвке и не тянем ,живите где хотите.
" Самый лутьший учитель в жизни-личный опыт. Берёт правда дорого, но обьясняет доходчиво!"
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Додано: Чет 20 сер, 2020 22:47
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:49
После этой новости как раз доллар должен был упасть. Но никаких рынков нет, так что не ищите черную кошку. Просто бегите и отскакивайте, бегите и отскакивайте подальше от фиатных денег и падающего американского небоскреба. Сейчас идеальный вариант платина, затем идет серебро.
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:54
ОМГ. Конечно для Украины никто не производит ни "премиум", ни "эконом" ("много чести", производить отдельно для Украины)
Плитка "для украинского рынка" берётся из отбраковки плитки для стран "первого-второго мира".
Вы ведь не думали, что специально доя Украины производители делают *овно?
Нет, они просто отгружают брак, который по идее должны были утилизировать (за свой счёт)
"Любит наш народ"
Скопилась партия *овна - лепим "мадэ ин итали" и отправляем в Украину. Вот вам и плиточка "для украинского рынка"
А "понаехи в кийов" берут этот брак по цене х3 к нормальной плитке.
Как в анекдоте про "новых русских" и галстук
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:05
Что то вы рано разперижывались по поводу такой пустяковой( как для вашего масштаба личности) ставки. К лЮдям нужно помягше, а на жизнь смотреть шИрше.
В любом случае наша возня никак не повлияет на результат того шапито.
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:15
Киев мечты.
Корзины под кондёры - есть
МОПы - модные
Фасады - нетронутые
Балконы - незастеклённые (но тяжело рассмотреть)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:21
Вы сегодня как сговорились. День окуительных историй.
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:23
Мне до одного места моя ставка. Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун. Достаточно Украины.
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:24
Там квартир-сейфов было "на порядки" больше чем одна
Я думаю, наши керманычи тоже дойдут до такого "уровня": покупать-продавать-сдавать -слишком много гемора и "засвета". Проще покупать бетонную ячейку (даже без окон) и использовать её как сейф
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 20 сер, 2020 23:26, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:25
И предсказуемо и по вкусу и по результату для здоровья.
Знакомая, работающая в веганском ресторане рассказывала ржачную историю:
ходит к ним один "молодой и успешный, любящий потусить" индивидум почти каждый день;
приходит значит недавно и заказывает салат с помидорами, а ему говорят-томаты ещё не завезли;
тогда он ничтоже сумняшеся выдал фразу, которая убила весь коллектив: я сейчас схожу в супермаркет и принесу вам!
Додано: Чет 20 сер, 2020 23:30
Кийов - это мега-Ирпень
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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