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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 сер, 2020 23:32
4e4ensxe написав: hume написав: 4e4ensxe написав:
[]
это вообще бич славян. покупать айфон 11 про и в сильпе покупать кулинарию после 8 вечера. я
Почему именно после 8? После 8 эксклюзив выкидывают??
я своими глазами это видел: парень прилично одетый накупил кулинарии и ждал 8 вечера перед кассой ну минут пятнадцать я спецом стал за ним и наблюдаю - в 20,02 он подходит к очереди я за ним - касир пробивает товары и говорит ему сумму - он а скидка? и уже достал айфон что бы расчитатся (сумма около 200 грн) а она ему - на это скидок нет и он такой я не буду тогда брать и уходит
Типичный ылитный Кыйов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 20 сер, 2020 23:34
airmax78 написав:
Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
Простите великодушно, что не успеваю за вами читать, но хотелось бы узнать ваш вариант-неужели 80% капитала на квартиру, а 20 на фсе-фсе остальное?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в П'ят 21 сер, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 23:55
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Спросите, сколько он хочет потратить на ремонт
Это будет эконом ремонт в бизнес-элит классе.
Так это же не "для себя" ремонт. Если бы делал "для себя" - тогда другое дело. Но тут говорят "для себя" - не продается.
Ремонт ты еще делаешь? сдай мне для стартапа 2 в 1: БДСМ студия будет и Интренет-Магазин в центре. Круче розетки.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:07
airmax78 написав:
Мне до одного места моя ставка. Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун. Достаточно Украины.
Вам то какая печаль? Вострите лыжи?
п.с. Извините мою серость, но я таки не понял-вы что, хотите сказать Зе у нас на 10 лет
Окститесь.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:08
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
Извините великодушно, что не успеваю за вами читать, но хотелось бы узнать ваш вариант-неужели 80% капитала на квартиру, а 20 на фсе-фсе остальное?
Мой вариант нетипичный. Но больше 50%. Эта формула отрицает ипотеку для всех, кто ее берет не потому что хочет оптимизировать налоги (а таких большинство). Короче, эта формула ни о чем.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:21
airmax78 написав:
Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун
Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае не будет - длина каденции там 4 года, а не 5.
В общем, ты мало что знаешь о государственном управлении в США, поэтому предлагаю и не лезть
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:30
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Ликвидность - это отлично. Просто не забывайте, что однажды мы все умрем и ликвидность останется кому-то другому, а мы всю жизнь так и проживем в том, что можем себе позволить на 20% капитала. Вопрос: зачем?
Извините великодушно, что не успеваю за вами читать, но хотелось бы узнать ваш вариант-неужели 80% капитала на квартиру, а 20 на фсе-фсе остальное?
Мой вариант нетипичный. Но больше 50%. Эта формула отрицает ипотеку для всех, кто ее берет не потому что хочет оптимизировать налоги (а таких большинство). Короче, эта формула ни о чем.
Спасибо за ваш ответ (не ожидал), но допустим 300 куе (общее предполагаемое вложение в прелесть) это 60% капитала. Тогда 40%-200 куе расходы на все остальное: на здоровье, питание и одежду; рождение, уход, воспитание и обучение детей; отдых с путешествиями; транспорт в т.ч. покупка и обслуживание автомобилей; хобби и ещё 100500 разных мелочей. Как на меня-маловероятно уложиться.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:34
zРадио написав: airmax78 написав:
Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун
Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае не будет - длина каденции там 4 года, а не 5.
В общем, ты мало что знаешь о государственном управлении в США, поэтому предлагаю и не лезть
Спасибо что сказал - думал, они читают форум и ждут моей подсказки. Трамп весь свой срок занимается тем, что разрушает институции. Снимает независимых, ставит своих. Сливает внешнюю политику. Но это их дело. Меня беспокоит то, что Трамп признает за Москвой сферу влияния на территории бывшего СССР. И это для нас может плохо закончиться.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:36
drevlyanin написав:
Спасибо за ваш ответ (не ожидал), но допустим 300 куе (общее предполагаемое вложение в прелесть) это 60% капитала. Тогда 40%-200 куе расходы на все остальное: на здоровье, питание и одежду; рождение, уход, воспитание и обучение детей; отдых с путешествиями; транспорт в т.ч. покупка и обслуживание автомобилей; хобби и ещё 100500 разных мелочей. Как на меня-маловероятно уложиться.
Я что, вышел на пенсию?
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