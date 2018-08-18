Richi написав:

P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?