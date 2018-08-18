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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:44
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун
Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае не будет - длина каденции там 4 года, а не 5.
В общем, ты мало что знаешь о государственном управлении в США, поэтому предлагаю и не лезть
Спасибо что сказал - думал, они читают форум и ждут моей подсказки. Трамп весь свой срок занимается тем, что разрушает институции. Снимает независимых, ставит своих. Сливает внешнюю политику. Но это их дело. Меня беспокоит то, что Трамп признает за Москвой сферу влияния на территории бывшего СССР. И это для нас может плохо закончиться.
Кеннеді теж рушив інституції...
Ну ти поняв.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:53
zРадио написав: airmax78 написав:
Меня беспокоит то, что Трамп признает за Москвой сферу влияния на территории бывшего СССР
В тебе снова заговорил ubermax78, начитавшийся желтых заголовков...
"Трамп признает" - єто такое государство?
Может Хантеру Байдену дать какое-то "родовище" по центру Симферополя? Или не поможет? (оформит по местному "законодательству")?
Украина - богатая страна!
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:58
Вкладчик1234 написав:
Может Хантеру Байдену дать какое-то "родовище" по центру Симферополя? Или не поможет? (оформит по местному "законодательству")?
Вряд ли, там вопросы по схеме "папа, звони легату" решать не получится
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 00:59
zРадио написав: airmax78 написав:
Меня беспокоит то, что Трамп признает за Москвой сферу влияния на территории бывшего СССР
В тебе снова заговорил ubermax78, начитавшийся желтых заголовков...
Слушай, если ты сейчас тоже ждешь клиента и есть пара минут, расскажи, что происходит. Почему Трамп заигрывает с хлом? Почему за весь срок его президентства самое заметное событие в американской внешней политике состоялось благодаря американскому командиру, сидевшему на заводе Коноко.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 01:03
airmax78 написав:
Почему за весь срок его президентства самое заметное событие в американской внешней политике состоялось благодаря американскому командиру, сидевшему на заводе Коноко.
Знаешь, я пасс. Я даже не понимаю, почему эффективность внешней политики США нужно мерять количеством убитых россиян, а ты спрашиваешь... Геополитика - это все-таки твое, от меня качественного оппонирования не жди
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 01:15
zРадио написав: Vlad442 написав:
Я тоже удивлен, как быстро вы подхватили вирус хамства, который традиционно царит на этой ветке, хотя, может, это было изначально, только маскировалось.
Прошу извинить, если так - мотива не было, но, возможно, вошел в "раш". По сутевой же части продолжаю вам жестко оппонировать - цена аренды в гривне не всегда шла вверх! Как минимум был 1 неоспоримый случай ее снижения (на стыке 2008-2009 гг) и 1 неоспоримый случай ее длительной стагнации (2014-2015 гг).
Вы же этот факт принять не в состоянии из-за профессиональной деформации. И признать это не должно составлять никакого труда, как по мне - желание денег природно и естественно, хоть порой и играет злую шутку...
У меня другие данные. В гривне у меня цена аренды в 08-09 шла в рост. В 14-15 тоже пересдавал с повышением. Первый случай пересдачи со снижением к цене аналогичного объекта, сданного в сезон, был у меня зафиксирован в конце 18-ого года, второй в начале 19-ого.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 01:18
Richi написав:
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
Закон сохранения квартир и людей. Если люди решат перестать платить аренду и купят с привлечением кредитных средств, то что они купят, если нет столько свободных квартир? Разве что за космические деньги квартиры своих арендодателей. В результате арендаторы останутся жить в тех же самых квартирах платя банку большие суммы, чем платили за аренду, а арендодатели переселятся в условный Тай, где вечное лето.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 01:18
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Что то вы рано разперижывались по поводу такой пустяковой( как для вашего масштаба личности) ставки. К лЮдям нужно помягше, а на жизнь смотреть шИрше.
В любом случае наша возня никак не повлияет на результат того шапито.
Мне до одного места моя ставка. Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун. Достаточно Украины.
И что дает основания хотеть или не хотеть?
Американский паспорт?
Если нет, то никому не интересны хотелки человека из страны третьего мира.
У Трампа есть мощнейший драйвер - какой-бы он ни был личностью, но демократы так обосрамились с БЛМщиками, что за Трампа проголосуют только для того, чтобы не пустить демократов к власти.
Почти весь адекватный Нью-Йорк лютой "любовью" "любит" демократа де Блазио (мэр НЙ) за то, во что он превратил город и мечтают чтобы вернулся Джулиани.
Сокращать полицию во время беспорядков и младший медперсонал во время пандемии - это сильно.
Зато отдать отели Манхеттена бомжам и платить по 2 млн в день за их проживание - широкая натура.
В общем, выборы не будут прогнозируемыми. Все что сделал Трамп чтобы его не переизбрали перечеркнули демократы, заигравшись с БЛМщиками.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 01:22
zРадио написав: airmax78 написав:
Почему за весь срок его президентства самое заметное событие в американской внешней политике состоялось благодаря американскому командиру, сидевшему на заводе Коноко.
Знаешь, я пасс. Я даже не понимаю, почему эффективность внешней политики США нужно мерять количеством убитых россиян, а ты спрашиваешь... Геополитика - это все-таки твое, от меня качественного оппонирования не жди
Убитые россияне - это был приятный бонус. Просто это, наверное, единственный раз, когда американская армия при Трампе приняла бой, а не ушла. И то, видимо только потому, что события развивались так быстро, что решение принималось на месте. Они ушли ото всюду: Афганистан, Ирак, Сирия. Он собирается выводить базы из Германии. И одновременно мы видим небывалое усиление России на внешнеполитической арене. Ты все знаешь - не может быть, чтобы у тебя не было авторитетного мнения по этому вопросу.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 01:27
rjkz написав:
И что дает основания хотеть или не хотеть?
Американский паспорт?
Если нет, то никому не интересны хотелки человека из страны третьего мира.
И что? У человека из страны третьего мира не может быть своего мнения? Или он не имеет права его высказать другим людям из страны третьего мира? К чему этот комментарий?
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