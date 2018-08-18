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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5094509550965097

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:17

  Richi написав:..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?

А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
  Richi написав: Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?

При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью.
Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%.
Сумасшедшие миллионеры...
Востаннє редагувалось Damien в П'ят 21 сер, 2020 02:40, всього редагувалось 1 раз.
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:37

  adeges написав:..............
ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.

по аналогии с бу машиной. брать недвижимость с готовым ремонтом практически всегда дешевле и существенно дешевле чем брать под ремонт и делать его самому. и мы даже не говорим про 1+ год сэкономленного времени и нервов

Это верно только в одном случае - если продавцом ремонт делался недавно, для себя, с пониманием процессов, не жалеючи денег на материалы/запчасти и пряморукими мастерами, которые знают себе цену и хотят за свою работу адских денег(и которых еще хрен найдешь в условиях Киева - кругом одни криворукие понаехи, которые не смогли реализовать себя даже на родине). А потом внезапно у продавца что-то случилось и он продает свою машину/квартиру с умопомрачительным убытком для себя.
Но такого случая можно ждать всю жизнь и не дождаться.
А если оно изначально лепилось на продажу, то такое заведомо не нужно. Если и брать, то по ценнику "под ремонт", причем это верно как для квартир, так и для автомобилей.
Damien
 
Повідомлень: 115
З нами з: 28.04.20
Подякував: 53 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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  #<1 ... 5094509550965097
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