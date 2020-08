Додано: П'ят 21 сер, 2020 04:13

Damien написав: adeges написав: ..............

ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.



Это верно только в одном случае - если продавцом ремонт делался недавно, для себя, с пониманием процессов, не жалеючи денег на материалы/запчасти и пряморукими мастерами, которые знают себе цену и хотят за свою работу адских денег(и которых еще хрен найдешь в условиях Киева - кругом одни криворукие понаехи, которые не смогли реализовать себя даже на родине). А потом внезапно у продавца что-то случилось и он продает свою машину/квартиру с умопомрачительным убытком для себя.

Но такого случая можно ждать всю жизнь и не дождаться.

Спасибо. Очень детальное обоснование аксиомичности моего высказывания. Поскольку существует асимметрия в позициях продавца и покупателя (lemon problem), все ремонты, хоть и в разной степени, будут обесценены покупателем до состояния "под ремонт".



