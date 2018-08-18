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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:17
Richi написав:
..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?
А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
Richi написав:
Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги
и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью.
Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%.
Сумасшедшие миллионеры...
Востаннє редагувалось Damien
в П'ят 21 сер, 2020 02:40, всього редагувалось 1 раз.
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Damien
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 02:37
adeges написав:
..............
ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.по аналогии с бу машиной. брать недвижимость с готовым ремонтом практически всегда дешевле и существенно дешевле чем брать под ремонт и делать его самому.
и мы даже не говорим про 1+ год сэкономленного времени и нервов
Это верно только в одном случае - если продавцом ремонт делался недавно
, для себя, с пониманием процессов, не жалеючи денег на материалы/запчасти и пряморукими мастерами, которые знают себе цену и хотят за свою работу адских денег(и которых еще хрен найдешь в условиях Киева - кругом одни криворукие понаехи, которые не смогли реализовать себя даже на родине). А потом внезапно у продавца что-то случилось и он продает свою машину/квартиру с умопомрачительным убытком для себя.
Но такого случая можно ждать всю жизнь и не дождаться.
А если оно изначально лепилось на продажу, то такое заведомо не нужно. Если и брать, то по ценнику "под ремонт", причем это верно как для квартир, так и для автомобилей.
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Damien
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 04:13
Damien написав: adeges написав:
..............
ремонт для себя - это классический пример sunk cost. То, о чем не стоит жалеть. хотя глядя на кол-во денег, которая я вкинул в ремонт, хочется взгрустнуть.по аналогии с бу машиной. брать недвижимость с готовым ремонтом практически всегда дешевле и существенно дешевле чем брать под ремонт и делать его самому.
и мы даже не говорим про 1+ год сэкономленного времени и нервов
Это верно только в одном случае - если продавцом ремонт делался недавно
, для себя, с пониманием процессов, не жалеючи денег на материалы/запчасти и пряморукими мастерами, которые знают себе цену и хотят за свою работу адских денег(и которых еще хрен найдешь в условиях Киева - кругом одни криворукие понаехи, которые не смогли реализовать себя даже на родине). А потом внезапно у продавца что-то случилось и он продает свою машину/квартиру с умопомрачительным убытком для себя.
Но такого случая можно ждать всю жизнь и не дождаться.
А если оно изначально лепилось на продажу, то такое заведомо не нужно. Если и брать, то по ценнику "под ремонт", причем это верно как для квартир, так и для автомобилей.
Спасибо. Очень детальное обоснование аксиомичности моего высказывания. Поскольку существует асимметрия в позициях продавца и покупателя (lemon problem), все ремонты, хоть и в разной степени, будут обесценены покупателем до состояния "под ремонт".
Зы. Замечу при этом, что в 90% работа криворуких строителей видна не вооружённым но опытным глазом. Как и в 99% качество кухни, техники, выключателей, мебели и сантехники. Намного лучше, чем подмарафеченный биток на авторынке.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 07:01
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун
Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае не будет - длина каденции там 4 года, а не 5.
В общем, ты мало что знаешь о государственном управлении в США, поэтому предлагаю и не лезть
Спасибо что сказал - думал, они читают форум и ждут моей подсказки. Трамп весь свой срок занимается тем, что разрушает институции. Снимает независимых, ставит своих. Сливает внешнюю политику. Но это их дело. Меня беспокоит то, что Трамп признает за Москвой сферу влияния на территории бывшего СССР. И это для нас может плохо закончиться.
Поскольку обсуждение великого Никонова временно перешло в область внешней политики и клоуна Трампа, то вставлю свои 5 копеек. Все мои американские знакомые голосуют за Трампа именно потому, что он не даёт превратить демократам США в Венесуэлу. Про независимых там просто плюются - кроме Fox News все остальные СМИ, университеты, шоу-бизнес топят за выпадающего в маразм Байдена. Успехи Трампа в экономике США до ковида очевидны, в внешней политике Израиль заключил дипотношения с частью арабских стран что было немыслимо много десятилетий хотя благодаря системному Обаме США теряли своих союзников т. к. к власти на Б-В временно пришли клерикалы и Иран получил карт-бланш на разработку ядерной программы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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