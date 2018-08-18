Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун
Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае не будет - длина каденции там 4 года, а не 5.
В общем, ты мало что знаешь о государственном управлении в США, поэтому предлагаю и не лезть
Спасибо что сказал - думал, они читают форум и ждут моей подсказки. Трамп весь свой срок занимается тем, что разрушает институции. Снимает независимых, ставит своих. Сливает внешнюю политику. Но это их дело. Меня беспокоит то, что Трамп признает за Москвой сферу влияния на территории бывшего СССР. И это для нас может плохо закончиться.
Поскольку обсуждение великого Никонова временно перешло в область внешней политики и клоуна Трампа, то вставлю свои 5 копеек. Все мои американские знакомые голосуют за Трампа именно потому, что он не даёт превратить демократам США в Венесуэлу. Про независимых там просто плюются - кроме Fox News все остальные СМИ, университеты, шоу-бизнес топят за выпадающего в маразм Байдена. Успехи Трампа в экономике США до ковида очевидны, в внешней политике Израиль заключил дипотношения с частью арабских стран что было немыслимо много десятилетий хотя благодаря системному Обаме США теряли своих союзников т. к. к власти на Б-В временно пришли клерикалы и Иран получил карт-бланш на разработку ядерной программы
Richi написав:P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
Закон сохранения квартир и людей. Если люди решат перестать платить аренду и купят с привлечением кредитных средств, то что они купят, если нет столько свободных квартир? Разве что за космические деньги квартиры своих арендодателей. В результате арендаторы останутся жить в тех же самых квартирах платя банку большие суммы, чем платили за аренду, а арендодатели переселятся в условный Тай, где вечное лето.
Запомните, дефицит, закрытые границы закончились в 1991 году вместе с СССР. Все остальное - просто местечковое мышление. Дефицита квартир не может быть. Сейчас капитализм. Может быть дефицит денег у населения.
BIGor написав:Запомните, дефицит, закрытые границы закончились в 1991 году вместе с СССР. Все остальное - просто местечковое мышление. Дефицита квартир не может быть. Сейчас капитализм. Может быть дефицит денег у населения.
Так и при СССР был дефицит денег. При наличии денег можно было по разным схемам купить и прописку,и квартиру хоть в центре Москвы
shapo написав: Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае Поскольку обсуждение великого Никонова временно перешло в область внешней политики и клоуна Трампа, то вставлю свои 5 копеек. Все мои американские знакомые голосуют за Трампа именно потому, что он не даёт превратить демократам США в Венесуэлу. Про независимых там просто плюются - кроме Fox News все остальные СМИ, университеты, шоу-бизнес топят за выпадающего в маразм Байдена. Успехи Трампа в экономике США до ковида очевидны, в внешней политике Израиль заключил дипотношения с частью арабских стран что было немыслимо много десятилетий хотя благодаря системному Обаме США теряли своих союзников т. к. к власти на Б-В временно пришли клерикалы и Иран получил карт-бланш на разработку ядерной программы
Раст белт? Реднекс? Скажи мне, кто твой знакомый в штатах, и я скажу, кто ты
Успехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Почему за весь срок его президентства самое заметное событие в американской внешней политике состоялось благодаря американскому командиру, сидевшему на заводе Коноко.
Знаешь, я пасс. Я даже не понимаю, почему эффективность внешней политики США нужно мерять количеством убитых россиян, а ты спрашиваешь... Геополитика - это все-таки твое, от меня качественного оппонирования не жди
зРадіо переживає за вбитих росіян, наш московитський страждалець. На скільки ж знизяться за рік ціни КржН - можеш сказати? Вторинка і готова первинка?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Richi написав:.......... P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?
А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
Richi написав: Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью. Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%. Сумасшедшие миллионеры...
Faceless и Макс уже взяли 80 квартир под 10%
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
adeges написав:Успехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры.
Ага, за 4 года года пребывания Трампа у власти и ледники сошли, и производство начал возвращать из Китая и не дает ему как раньше красть технологии, и границу с Мексикой выстроил вместо того чтобы запустить всех граждан Латинской Америки, а прибывших ранее легализовать и дать им привезти оставшихся родственников, и из бесполезных организаций типа Юнеско или ВОЗ вышел и выходит, и вообще деньги начал считать в взаимоотношении с странами что совсем недопустимо с точки зрения "системного" политика, особенно демократа