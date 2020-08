Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:40

Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.



К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае

Поскольку обсуждение великого Никонова временно перешло в область внешней политики и клоуна Трампа, то вставлю свои 5 копеек. Все мои американские знакомые голосуют за Трампа именно потому, что он не даёт превратить демократам США в Венесуэлу. Про независимых там просто плюются - кроме Fox News все остальные СМИ, университеты, шоу-бизнес топят за выпадающего в маразм Байдена. Успехи Трампа в экономике США до ковида очевидны, в внешней политике Израиль заключил дипотношения с частью арабских стран что было немыслимо много десятилетий хотя благодаря системному Обаме США теряли своих союзников т. к. к власти на Б-В временно пришли клерикалы и Иран получил карт-бланш на разработку ядерной программы



Раст белт? Реднекс? Скажи мне, кто твой знакомый в штатах, и я скажу, кто ты



Успехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры. Раст белт? Реднекс? Скажи мне, кто твой знакомый в штатах, и я скажу, кто тыУспехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры.

