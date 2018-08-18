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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5094509550965097

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:37

  BIGor написав:Запомните, дефицит, закрытые границы закончились в 1991 году вместе с СССР. Все остальное - просто местечковое мышление.
Дефицита квартир не может быть. Сейчас капитализм. Может быть дефицит денег у населения.


Так и при СССР был дефицит денег.
При наличии денег можно было по разным схемам купить и прописку,и квартиру хоть в центре Москвы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:40

  shapo написав:
Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.

К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае
Поскольку обсуждение великого Никонова временно перешло в область внешней политики и клоуна Трампа, то вставлю свои 5 копеек. Все мои американские знакомые голосуют за Трампа именно потому, что он не даёт превратить демократам США в Венесуэлу. Про независимых там просто плюются - кроме Fox News все остальные СМИ, университеты, шоу-бизнес топят за выпадающего в маразм Байдена. Успехи Трампа в экономике США до ковида очевидны, в внешней политике Израиль заключил дипотношения с частью арабских стран что было немыслимо много десятилетий хотя благодаря системному Обаме США теряли своих союзников т. к. к власти на Б-В временно пришли клерикалы и Иран получил карт-бланш на разработку ядерной программы


Раст белт? Реднекс? Скажи мне, кто твой знакомый в штатах, и я скажу, кто ты :)

Успехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:46

Re:

  adeges написав:Замечу при этом, что в 90% работа криворуких строителей видна не вооружённым но опытным глазом. Как и в 99% качество кухни, техники, выключателей, мебели и сантехники.

Проте квартири навіть з "криворукими" ремонтами - що на первинці, що на вторинці - коштують дорожче, ніж квартири без ремонтів. І значно дорожче.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 08:50

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Почему за весь срок его президентства самое заметное событие в американской внешней политике состоялось благодаря американскому командиру, сидевшему на заводе Коноко.


Знаешь, я пасс. Я даже не понимаю, почему эффективность внешней политики США нужно мерять количеством убитых россиян, а ты спрашиваешь... Геополитика - это все-таки твое, от меня качественного оппонирования не жди :oops:

зРадіо переживає за вбитих росіян, наш московитський страждалець.
На скільки ж знизяться за рік ціни КржН - можеш сказати? Вторинка і готова первинка?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:05

  Damien написав:
  Richi написав:..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?

А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
  Richi написав: Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?

При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью.
Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%.
Сумасшедшие миллионеры...


Faceless и Макс уже взяли 80 квартир под 10%
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 09:08

  adeges написав:
Раст белт? Реднекс? Скажи мне, кто твой знакомый в штатах, и я скажу, кто ты :)


Д.т.н. из https://www.amd.com/en, программер из Аризоны, бизнесмен из НЙ

  adeges написав:Успехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры.


Ага, за 4 года года пребывания Трампа у власти и ледники сошли, и производство начал возвращать из Китая и не дает ему как раньше красть технологии, и границу с Мексикой выстроил вместо того чтобы запустить всех граждан Латинской Америки, а прибывших ранее легализовать и дать им привезти оставшихся родственников, и из бесполезных организаций типа Юнеско или ВОЗ вышел и выходит, и вообще деньги начал считать в взаимоотношении с странами что совсем недопустимо с точки зрения "системного" политика, особенно демократа
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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