Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я не хочу чтобы самой великой страной в мире 10 лет подряд управлял клоун
Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае не будет - длина каденции там 4 года, а не 5.
В общем, ты мало что знаешь о государственном управлении в США, поэтому предлагаю и не лезть
Спасибо что сказал - думал, они читают форум и ждут моей подсказки. Трамп весь свой срок занимается тем, что разрушает институции. Снимает независимых, ставит своих. Сливает внешнюю политику. Но это их дело. Меня беспокоит то, что Трамп признает за Москвой сферу влияния на территории бывшего СССР. И это для нас может плохо закончиться.
Поскольку обсуждение великого Никонова временно перешло в область внешней политики и клоуна Трампа, то вставлю свои 5 копеек. Все мои американские знакомые голосуют за Трампа именно потому, что он не даёт превратить демократам США в Венесуэлу. Про независимых там просто плюются - кроме Fox News все остальные СМИ, университеты, шоу-бизнес топят за выпадающего в маразм Байдена. Успехи Трампа в экономике США до ковида очевидны, в внешней политике Израиль заключил дипотношения с частью арабских стран что было немыслимо много десятилетий хотя благодаря системному Обаме США теряли своих союзников т. к. к власти на Б-В временно пришли клерикалы и Иран получил карт-бланш на разработку ядерной программы
Richi написав:P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
Закон сохранения квартир и людей. Если люди решат перестать платить аренду и купят с привлечением кредитных средств, то что они купят, если нет столько свободных квартир? Разве что за космические деньги квартиры своих арендодателей. В результате арендаторы останутся жить в тех же самых квартирах платя банку большие суммы, чем платили за аренду, а арендодатели переселятся в условный Тай, где вечное лето.
Запомните, дефицит, закрытые границы закончились в 1991 году вместе с СССР. Все остальное - просто местечковое мышление. Дефицита квартир не может быть. Сейчас капитализм. Может быть дефицит денег у населения.
BIGor написав:Запомните, дефицит, закрытые границы закончились в 1991 году вместе с СССР. Все остальное - просто местечковое мышление. Дефицита квартир не может быть. Сейчас капитализм. Может быть дефицит денег у населения.
Так и при СССР был дефицит денег. При наличии денег можно было по разным схемам купить и прописку,и квартиру хоть в центре Москвы
shapo написав: Американцы разберутся без тебя. Буши уже были президентами, и ничего. А вообще там политику формируют институции, причем на десятки лет вперед, поэтому кто будет президентом 1 срок, или даже 2 - непринципиально.
К слову, 10 лет подряд президентом Трамп в любом случае Поскольку обсуждение великого Никонова временно перешло в область внешней политики и клоуна Трампа, то вставлю свои 5 копеек. Все мои американские знакомые голосуют за Трампа именно потому, что он не даёт превратить демократам США в Венесуэлу. Про независимых там просто плюются - кроме Fox News все остальные СМИ, университеты, шоу-бизнес топят за выпадающего в маразм Байдена. Успехи Трампа в экономике США до ковида очевидны, в внешней политике Израиль заключил дипотношения с частью арабских стран что было немыслимо много десятилетий хотя благодаря системному Обаме США теряли своих союзников т. к. к власти на Б-В временно пришли клерикалы и Иран получил карт-бланш на разработку ядерной программы
Раст белт? Реднекс? Скажи мне, кто твой знакомый в штатах, и я скажу, кто ты
Успехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Почему за весь срок его президентства самое заметное событие в американской внешней политике состоялось благодаря американскому командиру, сидевшему на заводе Коноко.
Знаешь, я пасс. Я даже не понимаю, почему эффективность внешней политики США нужно мерять количеством убитых россиян, а ты спрашиваешь... Геополитика - это все-таки твое, от меня качественного оппонирования не жди
зРадіо переживає за вбитих росіян, наш московитський страждалець. На скільки ж знизяться за рік ціни КржН - можеш сказати? Вторинка і готова первинка?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
adeges написав:Успехи трампа очевидны. В прошлом году ледовый покров Гренландии таял со скоростью всего 1 млн тонн. В минуту. Трамп вышел из Парижского соглашения. Поэтому в ближайшие годы ждем новых рекордов. Трамп разрешил добычу нефти и газа в заповедниках. На хрена они эти заповедники кому нужны. Но это конешно оффтоп. Хотя большинство американцев рады прежде всего отмене навязшей в зубах Обамыкэры.
Ага, за 4 года года пребывания Трампа у власти и ледники сошли, и производство начал возвращать из Китая и не дает ему как раньше красть технологии, и границу с Мексикой выстроил вместо того чтобы запустить всех граждан Латинской Америки, а прибывших ранее легализовать и дать им привезти оставшихся родственников, и из бесполезных организаций типа Юнеско или ВОЗ вышел и выходит, и вообще деньги начал считать в взаимоотношении с странами что совсем недопустимо с точки зрения "системного" политика, особенно демократа
4e4ensxe написав:так а пох это не Киев это такие же еб..я как и варшавский и теремки поэтому там тоже не хватает школ и садов но там есть метро! салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут. у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м
Я конечно дико извиняюсь, но не кажутся ли вам собственные аргументы немного е-е-е однобокими. Ехать в Киев на работу на машине это боль и страдание а штурмувать метро в час пик это оказывается неземное наслаждение И зачем вам ходить в ТРИ магазина одной и той же сети с одинаковым ассортиментом? Уже приводил пример Ирпеня, где в трёх минутах хотьбы находятся 6 супермаркетов пяти разных сетей. И самый нескромный вопрос-нафига большинству мужчин (а именно они составляют львиную часть форума) посещать салоны красоты (торжественные события типа свадьбы в расчёт не берём, хоть и в этом случае пункт совсем не обязательный)? п.с. Двоюродная сестра устроила в прошлом году сына в гос. садик без особых затруднений (предварительно записавшись в очередь).
Просто штурмовать в час пик Киев из пригорода это по времени в несколько раз дольше чем штурмовать метро, ни то ни то удовольствия не приносит, но второе хотя бы не так затратно и по времени и финансово. Про салоны, наверное, обобщено вся подобная сфера услуг, это как минимум хорошая парикмахерская, а может и барбершоп и салон для маникюра/педикюра, тут у каждого свои потребности, тот, кто ногти грызет, не поймёт метросексуалов
Faceless написав:Просто штурмовать в час пик Киев из пригорода это по времени в несколько раз дольше чем штурмовать метро, ни то ни то удовольствия не приносит, но второе хотя бы не так затратно и по времени и финансово
Я ще не зустрічав за своє життя лежнів чи тупаків, які б визнали, що вони лежні і тупаки.
Так і тут.
Люди, які купили новобуди в Іпенях (бо дешевше, ніж в Києві!) і щоденно витрачають 2-3 години на дорогу і 200-500 Дол/міс на бензин і амортизацію автомобіля, не бажають визнати, що прийняли помилкове рішення.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Richi написав:P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
Закон сохранения квартир и людей. Если люди решат перестать платить аренду и купят с привлечением кредитных средств, то что они купят, если нет столько свободных квартир? Разве что за космические деньги квартиры своих арендодателей. В результате арендаторы останутся жить в тех же самых квартирах платя банку большие суммы, чем платили за аренду, а арендодатели переселятся в условный Тай, где вечное лето.
Запомните, дефицит, закрытые границы закончились в 1991 году вместе с СССР. Все остальное - просто местечковое мышление. Дефицита квартир не может быть. Сейчас капитализм. Может быть дефицит денег у населения.
Есть рынок. 69% живут в своем, 30 арендуют, 1% в продаже. Цифры условные. Что произойдет с рынком, если 30-и процентам арендующих дать все деньги мира? Как физически произойдет "При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё."
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 21 сер, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.