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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5094509550965097

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Faceless написав:Просто штурмовать в час пик Киев из пригорода это по времени в несколько раз дольше чем штурмовать метро, ни то ни то удовольствия не приносит, но второе хотя бы не так затратно и по времени и финансово

Я ще не зустрічав за своє життя лежнів чи тупаків, які б визнали, що вони лежні і тупаки.

Так і тут.

Люди, які купили новобуди в Іпенях (бо дешевше, ніж в Києві!) і щоденно витрачають 2-3 години на дорогу і 200-500 Дол/міс на бензин і амортизацію автомобіля, не бажають визнати, що прийняли помилкове рішення.
Далеко не всі, хто придбав житло в Ірпенях/Вишгороді/Броварах, витрачає щодня багато часу на транспорт - часто є можливість працювати за гнучким графіком, і не їздити в години пік. Біда лиш тим, хто змушений "з 9 до 18", їм доводиться виїзджати десь о сьомій
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Просто штурмовать в час пик Киев из пригорода это по времени в несколько раз дольше чем штурмовать метро, ни то ни то удовольствия не приносит, но второе хотя бы не так затратно и по времени и финансово.

В пригороде живут и ездят каждый день в Киев на работу либо богатые люди, либо бедные, которым не хватило на аналогичную квартиру в городе.
Если человек (и вся его семья) работает удаленно или по месту, или ездит на работу не в час пик, то пригород может и ОК.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:25

Всем кто уже час стоит в пробке на варшавке огромный привет от жителей Киева
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:56

  Faceless написав:
drevlyanin написав:
  4e4ensxe написав:так а пох это не Киев это такие же еб..я как и варшавский и теремки поэтому там тоже не хватает школ и садов но там есть метро!
салоны красоты есть - только я туда бы не пошел - так как качество не то а цены как в Киеве
про дороги - я имею авто но в офис пару раз в неделю езжу на метро и дорога от дома до офиса 20 минут! при этом в метро 15 минут.
у меня возле дома 2 сильпо одно в 50 метрах одно в 200 третье в 400 метрах, дримик, и что самое главное не так много людей на кв м


Я конечно дико извиняюсь, но не кажутся ли вам собственные аргументы немного е-е-е однобокими.
Ехать в Киев на работу на машине это боль и страдание а штурмувать метро в час пик это оказывается неземное наслаждение :shock:
И зачем вам ходить в ТРИ магазина одной и той же сети с одинаковым ассортиментом? Уже приводил пример Ирпеня, где в трёх минутах хотьбы находятся 6 супермаркетов пяти разных сетей.
И самый нескромный вопрос-нафига большинству мужчин (а именно они составляют львиную часть форума) посещать салоны красоты (торжественные события типа свадьбы в расчёт не берём, хоть и в этом случае пункт совсем не обязательный)?
п.с. Двоюродная сестра устроила в прошлом году сына в гос. садик без особых затруднений (предварительно записавшись в очередь).


Просто штурмовать в час пик Киев из пригорода это по времени в несколько раз дольше чем штурмовать метро, ни то ни то удовольствия не приносит, но второе хотя бы не так затратно и по времени и финансово.
Про салоны, наверное, обобщено вся подобная сфера услуг, это как минимум хорошая парикмахерская, а может и барбершоп и салон для маникюра/педикюра, тут у каждого свои потребности, тот, кто ногти грызет, не поймёт метросексуалов :mrgreen:

ну да, взяти штурмом Київ, це 20..30 хв. електричкою, до м.Святошин, і 15 хв. і ти на ж.д. Вокзалі. а через 18..20 хв. на пересадочних вузлах.

Більшість куян люто заздрять.
Ах да, забув, в цих клятих іпенях Іпенів люди мають автономне опалення, і гріються як їм хочеться, а жителі лампових хрущів та панелек чекають благодаті від Вєталі, щоб потім башляти від душі "за тепло"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:02

  Richi написав:P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его? Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?


Это вопрос к людям, которые смотрят чуть-чуть дальше трех сосен. Растишки риэлторы на ветке живут сделками сегодняшнего дня и загоняй "покупайте пока не началось!" - уже это для них стратегическое действие. Как для Педалика и власти - нужно делать все чтобы досидеть до выборов, а что будет после - это будем думать после. И это, кстати, тоже вынужденная стратегия по бедности.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:16

  flyman написав:ну да, взяти штурмом Київ, це 20..30 хв. електричкою, до м.Святошин, і 15 хв. і ти на ж.д. Вокзалі. а через 18..20 хв. на пересадочних вузлах.

Більшість куян люто заздрять.
Ах да, забув, в цих клятих іпенях Іпенів люди мають автономне опалення, і гріються як їм хочеться, а жителі лампових хрущів та панелек чекають благодаті від Вєталі, щоб потім башляти від душі "за тепло"


Після фрази 2 пересадки електричкою і Ти на жд вокзалі у більшості людей потекла слюна від бажання переїхати в Іпеня Ірпеня.

Зи. Ти так корову не продаси:-)

Хоча можливо маркетологи іпеней Ірпеня дарма їдять свій хліб, і заміть авто преміум класу, їм необхідно під ЖК малювати вагони електрички:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ну да, взяти штурмом Київ, це 20..30 хв. електричкою, до м.Святошин, і 15 хв. і ти на ж.д. Вокзалі. а через 18..20 хв. на пересадочних вузлах.

Штурмувати електричку-бомжевоз, до якої ще треба теж добратися, з дибільним розкладом, витратити в ній півгодини, щоб потім штурмувати метро на найбільш забиченій станції - так собі план. До речі, жодний знайомий з передмість не добирається електричками, а окрім маршруток дуже розвинутий сервіс "підвезти", особливо в Ірпені.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Круглике выставили на продажу дачу. Экспозиция 2 недели. Два раза поднимали цену с 25000-28500-32000. Уже продали. Вот так вот.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:21

  Vlad442 написав:Есть рынок. 69% живут в своем, 30 арендуют, 1% в продаже. Цифры условные.
Что произойдет с рынком, если 30-и процентам арендующих дать все деньги мира?
Как физически произойдет "При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё."

Очень много непоняток с этими пунктами.
1. Кто даст 30% столько денег?
2. Почему выбор покупки этих 30% будет ограничиваться Киевом? Если цена вырастет до 5-10 куе/метр - чего не будут рассматривать условный Париж/Берлин?
Дефицита квартир нет и не будет пока в Украине не коммунистический строй.
BIGor
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