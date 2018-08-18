|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:42
Damien написав: Richi написав:
..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?
А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
Richi написав:
Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги
и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью.
Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%.
Я не буду спорить с Вами и тем более с Vlad442. Каждый руководствуется своим опытом, как Влад и оценкой исходя из этого опыта. Я просто констатирую факт - так будет, потому, что Украина не уникальная страна и этот путь уже прошли другие страны.
Во всех странах новое жильё стоит дороже. Вот и Украина, спустя каких-то 20-30 лет вышла на эти стандарты. Практически везде рынок аренды - это 4-5% до вычета налогов. Почти везде УК вытесняют частников, как заводы вытеснили ремесленников. Вы можете хоть с бубном танцевать и спорить с пеной у рта, но уверяю Вас, что это время придёт и Вас не будет в той очереди о которой Вы написали.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:47
Richi написав: Damien написав: Richi написав:
..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?
А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
Richi написав:
Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги
и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?
При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью.
Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%.
Я не буду спорить с Вами и тем более с Vlad442. Каждый руководствуется своим опытом, как Влад и оценкой исходя из этого опыта. Я просто констатирую факт - так будет, потому, что Украина не уникальная страна и этот путь уже прошли другие страны.
Во всех странах новое жильё стоит дороже. Вот и Украина, спустя каких-то 20-30 лет вышла на эти стандарты. Практически везде рынок аренды - это 4-5% до вычета налогов. Почти везде УК вытесняют частников, как заводы вытеснили ремесленников. Вы можете хоть с бубном танцевать и спорить с пеной у рта, но уверяю Вас, что это время придёт и Вас не будет в той очереди о которой Вы написали.
Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35868
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 4234 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:49
Damien написав: Richi написав:
..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?
А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
Ничего что СБ России выдаёт уже под 1,7%? Вы несколько лет назад могли поверить, что у нас депозиты будут под 1% в валюте? Мне было смешно, когда наши банки принимали под 10%, а ВТБ (когда был ещё в Украине) под 4-6%. Так что к вопросу запуска ипотеки я уже отношусь не так легкомысленно, несмотря на то, что не представляю откуда они будут брать деньги на это.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:21
airmax78 написав:
Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.
Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7189
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1267 раз.
- Подякували: 2894 раз.
-
- Профіль
-
6
5
3
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:36
zРадио написав: airmax78 написав:
Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.
Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...
Сходи просрись - кекает он. НБУ последние года 4, после тушения всех пожаров, проводил вполне вменяемую монетарную политику. Что дальше будет - загадывать сложно, но не думаю, что нас ждут большие сюрпризы и резкая смена курса. Поэтому да, думаю, что ставки будут продолжать снижаться, кредиты удлиняться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35868
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 4234 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:39
Richi написав: Damien написав:
А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
Ничего что СБ России выдаёт уже под 1,7%?
Вы несколько лет назад могли поверить, что у нас депозиты будут под 1% в валюте? Мне было смешно, когда наши банки принимали под 10%, а ВТБ (когда был ещё в Украине) под 4-6%. Так что к вопросу запуска ипотеки я уже отношусь не так легкомысленно, несмотря на то, что не представляю откуда они будут брать деньги на это.
Откуда такие цифры? В России он не выдает под такие %% и близко
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 116
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:40
zРадио написав: airmax78 написав:
Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.
Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...
Так тобі ж їх і не вистачає.
200 куе за двуху на Оболоні. Як таке може існувати, якщо Оболонь це не район у Вашингтоні?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15596
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2076 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:42
BIGor написав: Vlad442 написав:
Есть рынок. 69% живут в своем, 30 арендуют, 1% в продаже. Цифры условные.
Что произойдет с рынком, если 30-и процентам арендующих дать все деньги мира?
Как физически произойдет "При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё."
Очень много непоняток с этими пунктами.
1. Кто даст 30% столько денег?
2. Почему выбор покупки этих 30% будет ограничиваться Киевом? Если цена вырастет до 5-10 куе/метр - чего не будут рассматривать условный Париж/Берлин?
Дефицита квартир нет и не будет пока в Украине не коммунистический строй.
Речь шла про ипотеку. Ипотеку в Украине, которая даст деньги всем арендаторам на покупку.
Рассматривать условный Париж они могут и сейчас - там-то ипотека уже есть. Осталось малое, вычить язык, найти работу, создать кредитную историю.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7071
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1286 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19041
|3142407
|
|
|471
|202387
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15190
|
|