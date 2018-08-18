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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5095509650975098

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:42

  Damien написав:
  Richi написав:..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?

А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
  Richi написав: Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?

При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью.
Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%.

Я не буду спорить с Вами и тем более с Vlad442. Каждый руководствуется своим опытом, как Влад и оценкой исходя из этого опыта. Я просто констатирую факт - так будет, потому, что Украина не уникальная страна и этот путь уже прошли другие страны.
Во всех странах новое жильё стоит дороже. Вот и Украина, спустя каких-то 20-30 лет вышла на эти стандарты. Практически везде рынок аренды - это 4-5% до вычета налогов. Почти везде УК вытесняют частников, как заводы вытеснили ремесленников. Вы можете хоть с бубном танцевать и спорить с пеной у рта, но уверяю Вас, что это время придёт и Вас не будет в той очереди о которой Вы написали.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:47

  Richi написав:
  Damien написав:
  Richi написав:..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?

А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...
  Richi написав: Если у кого-то не будет денег на первый взнос, то будут те у кого будут такие деньги и они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?

При таком раскладе "тому, у кого есть такие деньги" эта квартира за время выплаты(если лет 15) обойдется в двойную рыночную цену(а с учетом амортизации за 15 лет и падения цены в результате старения фонда - может и тройную), а "сегодняшние арендаторы", которые снимут за 2-3% годовых, будут безумно рады свалившемуся на них счастью.
Если Вы - "тот, у кого есть деньги" и надумаете так сделать, то я первый занял очередь в качестве клиента снять за 2-3%.

Я не буду спорить с Вами и тем более с Vlad442. Каждый руководствуется своим опытом, как Влад и оценкой исходя из этого опыта. Я просто констатирую факт - так будет, потому, что Украина не уникальная страна и этот путь уже прошли другие страны.
Во всех странах новое жильё стоит дороже. Вот и Украина, спустя каких-то 20-30 лет вышла на эти стандарты. Практически везде рынок аренды - это 4-5% до вычета налогов. Почти везде УК вытесняют частников, как заводы вытеснили ремесленников. Вы можете хоть с бубном танцевать и спорить с пеной у рта, но уверяю Вас, что это время придёт и Вас не будет в той очереди о которой Вы написали.

Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:49

  Damien написав:
  Richi написав:..........
P.S. Забудьте за 10% годовых с аренды - это прошло безвозвратно. И даже если ипотеку запустят. Посмотрите на Европу, хватит уже мечтать. При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё. И какой им смысл будет вам платить в никуда 10% годовых если всё равно где-то надо жить и это можно делать в своём жилье и выплачивать его?

А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...

Ничего что СБ России выдаёт уже под 1,7%? Вы несколько лет назад могли поверить, что у нас депозиты будут под 1% в валюте? Мне было смешно, когда наши банки принимали под 10%, а ВТБ (когда был ещё в Украине) под 4-6%. Так что к вопросу запуска ипотеки я уже отношусь не так легкомысленно, несмотря на то, что не представляю откуда они будут брать деньги на это.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:21

  airmax78 написав:Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.


Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:36

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.


Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...

Сходи просрись - кекает он. НБУ последние года 4, после тушения всех пожаров, проводил вполне вменяемую монетарную политику. Что дальше будет - загадывать сложно, но не думаю, что нас ждут большие сюрпризы и резкая смена курса. Поэтому да, думаю, что ставки будут продолжать снижаться, кредиты удлиняться.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:39

  Richi написав:
  Damien написав:А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...

Ничего что СБ России выдаёт уже под 1,7%? Вы несколько лет назад могли поверить, что у нас депозиты будут под 1% в валюте? Мне было смешно, когда наши банки принимали под 10%, а ВТБ (когда был ещё в Украине) под 4-6%. Так что к вопросу запуска ипотеки я уже отношусь не так легкомысленно, несмотря на то, что не представляю откуда они будут брать деньги на это.

Откуда такие цифры? В России он не выдает под такие %% и близко
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:40

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Полностью с вами согласен. У нас тоже будет 4-5% до вычета налогов, а то и меньше, когда цена недвиги будет такая, что для того чтобы ее купить надо будет брать ипотеку на 20 лет под те же самые 4-5% годовых. Мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах.


Кек... Ляпнуть "мы движемся в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах" несложно. Сложно ответить на вопрос "что нас движет в сторону ситуации, которая давно сложилась в нормальных странах?". Ну это, конечно, если хватает мозгов задать его себе...


Так тобі ж їх і не вистачає.
200 куе за двуху на Оболоні. Як таке може існувати, якщо Оболонь це не район у Вашингтоні?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:42

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Есть рынок. 69% живут в своем, 30 арендуют, 1% в продаже. Цифры условные.
Что произойдет с рынком, если 30-и процентам арендующих дать все деньги мира?
Как физически произойдет "При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё."

Очень много непоняток с этими пунктами.
1. Кто даст 30% столько денег?
2. Почему выбор покупки этих 30% будет ограничиваться Киевом? Если цена вырастет до 5-10 куе/метр - чего не будут рассматривать условный Париж/Берлин?
Дефицита квартир нет и не будет пока в Украине не коммунистический строй.

Речь шла про ипотеку. Ипотеку в Украине, которая даст деньги всем арендаторам на покупку.
Рассматривать условный Париж они могут и сейчас - там-то ипотека уже есть. Осталось малое, вычить язык, найти работу, создать кредитную историю.
Vlad442
 
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