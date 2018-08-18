Richi написав:

будут те у кого будут такие деньги

Если у кого-то не будет денег на первый взнос, тои они будут сдавать сегодняшним арендаторам за те же условные 2-3% годовых, которые будут закрывать ипотеку и на выходе у них останется квартира за стоимостью первоначального взноса. Как вы собираетесь конкурировать?