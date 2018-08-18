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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5097509850995100>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:12

  Долярчик написав:Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение эксперта
https://news.finance.ua/ru/news/-/47695 ... e-eksperta

Я избавлюсь старых фондов.Да и сам старею...Был в бане из-за старика турецкоподданного читал про рост загорода.Согласен,старьё улетает выше хотелки,пока поколения 70-80х купляют
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 21 сер, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:13

  airmax78 написав:Сходи просрись - кекает он. НБУ последние года 4, после тушения всех пожаров, проводил вполне вменяемую монетарную политику. Что дальше будет - загадывать сложно, но не думаю, что нас ждут большие сюрпризы и резкая смена курса. Поэтому да, думаю, что ставки будут продолжать снижаться, кредиты удлиняться.


Очередной выстрел в молоко, Максик! Ставки физлицам не могут продолжать снижаться, они могут только начать снижаться, и, снова таки, если для этого будут экономические предпосылки.

"Эффективность" работы НБУ за последние 4 года может найти отклик разве что в политических лозунгах, но никак не финансовых данных! А если ты считаешь увеличение спреда ставок между депозитами и кредитами большим достижением, у меня для тебя плохие новости - это как раз признак ухудшения дел в банковской системе, которая больше не может обеспечить рыночной фондоотдачи и находится в преддверии больших проблем...

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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:20

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Сходи просрись - кекает он. НБУ последние года 4, после тушения всех пожаров, проводил вполне вменяемую монетарную политику. Что дальше будет - загадывать сложно, но не думаю, что нас ждут большие сюрпризы и резкая смена курса. Поэтому да, думаю, что ставки будут продолжать снижаться, кредиты удлиняться.


Очередной выстрел в молоко, Максик! Ставки физлицам не могут продолжать снижаться, они могут только начать снижаться, и, снова таки, если для этого будут экономические предпосылки.

"Эффективность" работы НБУ за последние 4 года может найти отклик разве что в политических лозунгах, но никак не финансовых данных! А если ты считаешь увеличение спреда ставок между депозитами и кредитами большим достижением, у меня для тебя плохие новости - это как раз признак ухудшения дел в банковской системе, которая больше не может обеспечить рыночной фондоотдачи и находится в преддверии больших проблем...

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Где на этом графике ты видишь увеличение спреда. Я вижу только снижение ставки по кредитам, о чем и пишу. И они будут продолжать снижаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:26

  airmax78 написав:Где на этом графике ты видишь увеличение спреда.


Смотри на динамику ставки кредитования физлиц - она не снизилась ни на 1 п.п. А ставки депозитов - падают, спред растет (извини, динамику не скринил, надеялся, ты итак поймешь).

Задай себе вопрос, почему так происходит! На самом деле фундаментальных причин всего 2 - нет качественных заемщиков и непадение (стабильно высокий, или растущий) NPL.

  airmax78 написав:Я вижу только снижение ставки по кредитам, о чем и пишу. И они будут продолжать снижаться.


Прям как в том анекдоте про самоубеждение - я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обосрался, я не обосрался :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:45

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Есть рынок. 69% живут в своем, 30 арендуют, 1% в продаже. Цифры условные.
Что произойдет с рынком, если 30-и процентам арендующих дать все деньги мира?
Как физически произойдет "При ипотеке, все кто арендовал – уйдут в свои квартиры т.к. проще платить за своё."

Очень много непоняток с этими пунктами.
1. Кто даст 30% столько денег?
2. Почему выбор покупки этих 30% будет ограничиваться Киевом? Если цена вырастет до 5-10 куе/метр - чего не будут рассматривать условный Париж/Берлин?
Дефицита квартир нет и не будет пока в Украине не коммунистический строй.

Речь шла про ипотеку. Ипотеку в Украине, которая даст деньги всем арендаторам на покупку.
Рассматривать условный Париж они могут и сейчас - там-то ипотека уже есть. Осталось малое, вычить язык, найти работу, создать кредитную историю.

Сейчас цены на КРЖН намного ниже чем в Париже, и немного меньше чем в Варшаве, если будут раздавать ипотеку каждому бомжу, и как Вы пишите цены полетят вверх - люди и дальше будут покупать хрущи в ипотеку, но только по парижским ценам?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:50

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Где на этом графике ты видишь увеличение спреда.


Смотри на динамику ставки кредитования физлиц - она не снизилась ни на 1 п.п. А ставки депозитов - падают, спред растет (извини, динамику не скринил, надеялся, ты итак поймешь).

Задай себе вопрос, почему так происходит! На самом деле фундаментальных причин всего 2 - нет качественных заемщиков и непадение (стабильно высокий, или растущий) NPL.

Пока физики гребут беззалоговые кредиты под конские ставки - банки сами их снижать вряд ли будут, вне зависимости от уровня NPL по этим кредитам. (ты будешь сильно удивлен ставкам по таким кредитам в американских банках). Но мы же, вроде, про ипотеку. Ставки по ипотеке будут снижаться. Мало того, ожидаю, что в самое ближайшее время прявится ипотека под фиксированную ставку.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 21 сер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:50

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение эксперта
https://news.finance.ua/ru/news/-/47695 ... e-eksperta

Я избавлюсь старых фондов.Да и сам старею...Был в бане из-за старика турецкоподданного читал про рост загорода.Согласен,старьё улетает выше хотелки,пока поколения 70-80х купляют

Старый фонд страрому фонду рознь.
Я хрущевки никогда не покупал, поэтому не скажу, а принципиальной разницы между советской панелью возле метро и панельной новостройкой не нахожу. Разве что МОПы, но и тут не факт. У нас сейчас массово ремонтируют подъезды, ставят новые кабины лифтов. Все свежо и аккуратно.
В экономе в одной локации разница в качестве жизни между новостроем и советской панелькой с лифтом минимальная. Даже в старом фонде лучше за счет того, что намного меньше проблемы с парковкой - меньше этажность, больше придомовая, меньше машин на руках у людей, многие обзавелись гаражами и не держат машины возле дома.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Сейчас цены на КРЖН намного ниже чем в Париже, и немного меньше чем в Варшаве, если будут раздавать ипотеку каждому бомжу, и как Вы пишите цены полетят вверх - люди и дальше будут покупать хрущи в ипотеку, но только по парижским ценам?

Разве этого не было? Пусть не по парижским, но вполне возможно по варшавским. В Украине работают три закона Трибеке, а в Польше люди без комплексов живут в маленьких городках.
В любом случае впрыск денег надует цены. Иначе не бывает.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ставки по ипотеке будут снижаться. Мало того, ожидаю, что в самое ближайшее время прявится ипотека под фиксированную ставку.

Под фиксированную ставку будет интересно инвесторам или людям с минимальными деньгами. Сейчас кредиты в основном рассматривают те, кто добирает в кредит недостающую сумму с расчетом закрыть кредит за пару лет. Люди с хорошим доходом и достаточными накоплениями. Они рассчитывают свои силы и осознанно переплачивают, чтобы сразу взять двушку в более свежем доме, а не однушку в хруще на первом этаже. Им плавающая ставка не страшна. Фиксированная ставка будет интересна тем, кто платит за аренду и имеет небольшие накопления. Второй волне.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:принципиальной разницы между советской панелью возле метро и панельной новостройкой не нахожу. Разве что МОПы, но и тут не факт. У нас сейчас массово ремонтируют подъезды, ставят новые кабины лифтов. Все свежо и аккуратно.

Харьковчане разбогатели, организовались и скинулись? или Кернес перед выборами задабривает?
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