Richi написав:

Vlad442 написав: Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.

Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.

или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.

Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду