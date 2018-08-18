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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50985099510051015102>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 168
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
52
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:03

  Damien написав:
  Richi написав:
  Damien написав:А Вы точно понимаете суть ипотеки ? Помимо рекламных 10%(а на самом деле больше) нужно платить еще и тело...

Ничего что СБ России выдаёт уже под 1,7%? Вы несколько лет назад могли поверить, что у нас депозиты будут под 1% в валюте? Мне было смешно, когда наши банки принимали под 10%, а ВТБ (когда был ещё в Украине) под 4-6%. Так что к вопросу запуска ипотеки я уже отношусь не так легкомысленно, несмотря на то, что не представляю откуда они будут брать деньги на это.

Откуда такие цифры? В России он не выдает под такие %% и близко

Охринели? Я сам в шоке. https://www.youtube.com/watch?v=HjYtmxoCQr4&t=312s
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:05

  4e4ensxe написав:
  Bobua написав:якщо у Києві вже нема місця для пристойного життя, то чому не можна будувати філії цього Києва біля зупиночних платформ всіх довколишніх залізниць?
І з'єднувати їх з центром швидкісними рейковими "бусами"...

потому что нужны дороги, поверьте мне гораздо комфортнее добираться на авто чем на рейковом бусе


Для чого ще дороги?
У Києві нема місця навіть для вже наявних машин.
Яким чином допоможуть ширші дороги з околиць!?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:06

Дороги Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Ки

І, до речі, про дороги.
Ось такі вони у бритів:
Зображення
(десь у півн.Ірландії)
Цікава саме крайня смуга. За суцільною лінією.
Маю таке відчуття, що це і для піших людей, і для вело, і, може, для громадського транспорту...

А ще цікаво -- чому Україні так складно розбудовувати міста й дороги, якщо вона вже має перед очима зразок розвинутих країн світу.
У чому ж тут проблема -- якщо є можливість вчитись на чужих помилках. Це ж зручно. Це ж вигідно. Це ж така економія ресурсу. Хтось бере на себе роль першопрохідця -- і треба просто йти вже второваним шляхом...У чому ж тут складність? Чому ж не виходить!? Трясця... :(
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:14

  airmax78 написав:Ставки по ипотеке будут снижаться. Мало того, ожидаю, что в самое ближайшее время прявится ипотека под фиксированную ставку.


Что ты мелешь? Уже даже тренд по ставкам депозитов развернулся! Учетная ставка достигла дна, о чем и сказал, и расписался НБУ. Осенью возможно ее поднятие до 7-8%...

Если этого недостаточно, чтобы оценить рыночную премию за риск пребывания в гривне, посмотри на аукционы Минфина - меньше, чем под 10% годовые ОВГЗ не расместить! Хотя еще в июне было 8.5%. Чем длинее гривна, тем она дороже, а не дешевле. Потому что на рынке нет дураков - они есть только среди рыл и продажников застройщиков, мантрящих на дешевую ипотеку. Нерезиденты вообще сбрасывают бумаги доходностью 15-18% - настолько сильны девальвационные ожидания...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:22

  Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.

Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bobua написав:А ще цікаво -- чому Україні так складно розбудовувати міста й дороги, якщо вона вже має перед очима зразок розвинутих країн світу.

Потому что некогда, кушать хочется и в других странах уже построены дороги

По данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 года Киевзеленстрой объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы.
Согласно заключению эксперта, в результате Киевзеленстрою нанесено 77,9 млн грн убытков.
Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... eniya-foto
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:34

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.

Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.

А если какой то нежданчик . С арендной можно свалить хоть на улицу а как и куда валить из ипотеки без потерь?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Смотри на динамику ставки кредитования физлиц - она не снизилась ни на 1 п.п.

кекающий, а ничего что это ставки по беззалоговым высокорисковым потребкредитам?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:05

  Vadim V написав:
  Richi написав:
  Vlad442 написав:Про 10% годовых в никуда - а 10% банку это куда-то? Человеку нет принципиальной разницы на стабильном рынке кого кормить арендодателя или банк и деполюдей.

Да как бы поле такого и вести дальнейший диалог не вижу смысла. Для Вас неверно нет разницы, а для арендатора платить Вам аренду или эту же сумму выплачивать за жильё которое в итоге ему и останется - есть.

А если какой то нежданчик . С арендной можно свалить хоть на улицу а как и куда валить из ипотеки без потерь?

Т.е. если Вы снимали квартиру и надо выехать, то арендодатель возвращает все ранее оплаченные деньги за аренду (типа чтобы выехал без потерь)?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 15:10

  Bobua написав:Для чого ще дороги?
У Києві нема місця навіть для вже наявних машин.
Яким чином допоможуть ширші дороги з околиць!?

дело не в ширине а в правильных развязках
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